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Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING

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Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING - фото 1
Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING - фото 2
Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING - фото 3
Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING - фото 4
Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING - фото 5
Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING - фото 6
Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING - фото 7
Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING - фото 8
Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING - фото 9
Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING - фото 1
  • Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING - фото 2
  • Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING - фото 3
  • Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING - фото 4
  • Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING - фото 5
  • Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING - фото 6
  • Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING - фото 7
  • Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING - фото 8
  • Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING - фото 9
  • Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739084
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1500 об/мин
Уровень шума
29
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х12
Вес, кг.
1

Описание товара Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING

Кулер ID?COOLING SE?224?XTS в чёрном исполнении (версия BULK)—это башенное решение для охлаждения процессоров, сочетающее высокую эффективность и умеренную шумность. В конструкции—четыре медные тепловые трубки диаметром 6мм с прямым контактом к крышке процессора, алюминиевый радиатор и 120?миллиметровый вентилятор с гидродинамическим подшипником и PWM?управлением. Модель рассчитана на рассеивание до 220Вт тепла и совместима с широким набором сокетов Intel и AMD—от LGA115x и LGA1200 до LGA1700, LGA1851, а также AM4 и AM5. В версии BULK кулер поставляется в минимальной упаковке вместе с креплениями для обеих платформ и термопастой FrostX25, без декоративных элементов и излишеств. Компактные габариты при высоте 151мм и отсутствии RGB?подсветки делают его практичным выбором для сбалансированных сборок, где важны надёжность и тихая работа.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1500 об/мин
Уровень шума
29
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер ID?COOLING SE?224?XTS в чёрном исполнении (версия BULK)—это башенное решение для охлаждения процессоров, сочетающее высокую эффективность и умеренную шумность. В конструкции—четыре медные тепловые трубки диаметром 6мм с прямым контактом к крышке процессора, алюминиевый радиатор и 120?миллиметровый вентилятор с гидродинамическим подшипником и PWM?управлением. Модель рассчитана на рассеивание до 220Вт тепла и совместима с широким набором сокетов Intel и AMD—от LGA115x и LGA1200 до LGA1700, LGA1851, а также AM4 и AM5. В версии BULK кулер поставляется в минимальной упаковке вместе с креплениями для обеих платформ и термопастой FrostX25, без декоративных элементов и излишеств. Компактные габариты при высоте 151мм и отсутствии RGB?подсветки делают его практичным выбором для сбалансированных сборок, где важны надёжность и тихая работа.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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