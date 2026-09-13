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Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret

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Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 1
Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 2
Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 3
Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 4
Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 5
Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 6
Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 7
Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 8
Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 9
Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 10
Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 11
Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 12
Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 13
Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
450-1800 об/мин
  • Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 7
  • Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 8
  • Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 9
  • Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 10
  • Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 11
  • Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 12
  • Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 13
  • Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714623
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
450-1800 об/мин
Уровень шума
37.93
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х6
Вес, кг.
1.05

Описание товара Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret

Formula предлагает мощное решение для поддержания идеальной температуры внутри корпуса. Три вентилятора диаметром 120 мм обеспечивают активное воздушное охлаждение, быстро рассеивая тепло даже при высокой нагрузке. Яркая подсветка придаст системе выразительный внешний вид и подчеркнёт индивидуальность сборки. Этот комплект отлично подойдёт тем, кто ценит как эффективность охлаждения, так и стильный дизайн своего ПК.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
450-1800 об/мин
Уровень шума
37.93
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Formula предлагает мощное решение для поддержания идеальной температуры внутри корпуса. Три вентилятора диаметром 120 мм обеспечивают активное воздушное охлаждение, быстро рассеивая тепло даже при высокой нагрузке. Яркая подсветка придаст системе выразительный внешний вид и подчеркнёт индивидуальность сборки. Этот комплект отлично подойдёт тем, кто ценит как эффективность охлаждения, так и стильный дизайн своего ПК.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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