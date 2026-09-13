Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
450-1800 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714623
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
450-1800 об/мин
Уровень шума
37.93
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х6
Вес, кг.
1.05
Описание товара Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret
Formula предлагает мощное решение для поддержания идеальной температуры внутри корпуса. Три вентилятора диаметром 120 мм обеспечивают активное воздушное охлаждение, быстро рассеивая тепло даже при высокой нагрузке. Яркая подсветка придаст системе выразительный внешний вид и подчеркнёт индивидуальность сборки. Этот комплект отлично подойдёт тем, кто ценит как эффективность охлаждения, так и стильный дизайн своего ПК.
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Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
450-1800 об/мин
Уровень шума
37.93
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Formula предлагает мощное решение для поддержания идеальной температуры внутри корпуса. Три вентилятора диаметром 120 мм обеспечивают активное воздушное охлаждение, быстро рассеивая тепло даже при высокой нагрузке. Яркая подсветка придаст системе выразительный внешний вид и подчеркнёт индивидуальность сборки. Этот комплект отлично подойдёт тем, кто ценит как эффективность охлаждения, так и стильный дизайн своего ПК.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Вентилятор для корпуса Formula Air Fusion 3 Wh ARGB 360х120x28 белый 4-pin 37.93дБ Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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