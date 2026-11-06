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Вентилятор для корпуса Gembird D12025HM-3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Gembird D12025HM-3

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Вентилятор для корпуса Gembird D12025HM-3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
480 руб.  680 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 364419
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор для корпуса Gembird D12025HM-3
480 руб. -29%
680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
44х29х26
Вес, г.
220

Описание товара Вентилятор для корпуса Gembird D12025HM-3

Gembird D12025HM-3 - корпусной вентилятор размера 120х120 мм с гидродинамическим подшипником, скоростью вращения 2000 оборотов в минуту.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Gembird D12025HM-3




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Gembird D12025HM-3 - корпусной вентилятор размера 120х120 мм с гидродинамическим подшипником, скоростью вращения 2000 оборотов в минуту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Gembird D12025HM-3 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 480 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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