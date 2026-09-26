Кулер ALSEYE Model M120D-B-Plus II (AS.01.01.0044)
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%4 450 руб. 5 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615293
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х13
Вес, кг.
1.53
Описание товара Кулер ALSEYE Model M120D-B-Plus II (AS.01.01.0044)
LCD дисплей, расстояние между подошвой и радиатором 32 мм. Максимальный воздушный поток: 73.76 CFM. Максимальное статическое давление: 21.1 Па. Максимальный уровень шума: 38.2 дБ. Номинальный ток: 0.28 А. Номинальное напряжение: 12 В. Тип подшипника: скольжения (гидродинамический).
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LCD дисплей, расстояние между подошвой и радиатором 32 мм. Максимальный воздушный поток: 73.76 CFM. Максимальное статическое давление: 21.1 Па. Максимальный уровень шума: 38.2 дБ. Номинальный ток: 0.28 А. Номинальное напряжение: 12 В. Тип подшипника: скольжения (гидродинамический).
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер ALSEYE Model M120D-B-Plus II (AS.01.01.0044) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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