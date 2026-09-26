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Кулер ALSEYE Model M120D-B-Plus II (AS.01.01.0044) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер ALSEYE Model M120D-B-Plus II (AS.01.01.0044)

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Кулер ALSEYE Model M120D-B-Plus II (AS.01.01.0044) - фото 1
Кулер ALSEYE Model M120D-B-Plus II (AS.01.01.0044) - фото 2
Кулер ALSEYE Model M120D-B-Plus II (AS.01.01.0044) - фото 3
Кулер ALSEYE Model M120D-B-Plus II (AS.01.01.0044) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер ALSEYE Model M120D-B-Plus II (AS.01.01.0044) - фото 1
  • Кулер ALSEYE Model M120D-B-Plus II (AS.01.01.0044) - фото 2
  • Кулер ALSEYE Model M120D-B-Plus II (AS.01.01.0044) - фото 3
  • Кулер ALSEYE Model M120D-B-Plus II (AS.01.01.0044) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
4 450 руб.  5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615293
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х13
Вес, кг.
1.53

Описание товара Кулер ALSEYE Model M120D-B-Plus II (AS.01.01.0044)

LCD дисплей, расстояние между подошвой и радиатором 32 мм. Максимальный воздушный поток: 73.76 CFM. Максимальное статическое давление: 21.1 Па. Максимальный уровень шума: 38.2 дБ. Номинальный ток: 0.28 А. Номинальное напряжение: 12 В. Тип подшипника: скольжения (гидродинамический).

Отзывы о товаре Кулер ALSEYE Model M120D-B-Plus II (AS.01.01.0044)




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Страна производитель
Китай
Описание
LCD дисплей, расстояние между подошвой и радиатором 32 мм. Максимальный воздушный поток: 73.76 CFM. Максимальное статическое давление: 21.1 Па. Максимальный уровень шума: 38.2 дБ. Номинальный ток: 0.28 А. Номинальное напряжение: 12 В. Тип подшипника: скольжения (гидродинамический).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер ALSEYE Model M120D-B-Plus II (AS.01.01.0044) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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