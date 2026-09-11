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Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-ARGB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-ARGB

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Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-ARGB - фото 1
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-ARGB - фото 2
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-ARGB - фото 3
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-ARGB - фото 4
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-ARGB - фото 5
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-ARGB - фото 6
Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-ARGB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-ARGB - фото 1
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-ARGB - фото 2
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-ARGB - фото 3
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-ARGB - фото 4
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-ARGB - фото 5
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-ARGB - фото 6
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-ARGB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
690 руб.  1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539934
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
30.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х3
Вес, г.
177

Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-ARGB

Вентилятор ID-COOLING TF Series [TF-12025-ARGB] оптимизирован для игрового компьютера. Он одновременно обеспечивает привлекательный внешний вид с настраиваемыми световыми эффектами ARGB и высокую эффективность воздушного охлаждения. Данный вентилятор обладает диаметром 120 мм и автоматической регулировкой скорости вращения в пределах 500-1500 об/мин. Гидродинамический подшипник с увеличенным ресурсом службы и антивибрационные накладки гарантируют низкий уровень шума. Вентилятор ID-COOLING TF Series подключается посредством разъема 4 pin и поставляется с комплектом крепежа.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-ARGB




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
30.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор ID-COOLING TF Series [TF-12025-ARGB] оптимизирован для игрового компьютера. Он одновременно обеспечивает привлекательный внешний вид с настраиваемыми световыми эффектами ARGB и высокую эффективность воздушного охлаждения. Данный вентилятор обладает диаметром 120 мм и автоматической регулировкой скорости вращения в пределах 500-1500 об/мин. Гидродинамический подшипник с увеличенным ресурсом службы и антивибрационные накладки гарантируют низкий уровень шума. Вентилятор ID-COOLING TF Series подключается посредством разъема 4 pin и поставляется с комплектом крепежа.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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