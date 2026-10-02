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Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-SD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-SD

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Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-SD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
92
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 363572
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-SD
930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
2000
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
23.1
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х11
Вес, г.
400

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-SD

Кулер SE-903-SD имеет 3 медные тепловые 6-миллиметровые трубки, непосредственно контактирующие с процессором. По трубкам тепло отводится к радиатору, на котором закреплен 92-миллиметровый вентилятор. Вентилятор вращается со скоростью до 2000 об/мин с максимальным уровнем шума 23,1 дБ.



Теги товара: Алюминий, 2000 об/мин

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-SD




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
2000
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Развернуть
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
23.1
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер SE-903-SD имеет 3 медные тепловые 6-миллиметровые трубки, непосредственно контактирующие с процессором. По трубкам тепло отводится к радиатору, на котором закреплен 92-миллиметровый вентилятор. Вентилятор вращается со скоростью до 2000 об/мин с максимальным уровнем шума 23,1 дБ.


Теги товара: Алюминий, 2000 об/мин
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-SD - по цене 930 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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