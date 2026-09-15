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Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P

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Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P - фото 2
Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P - фото 3
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Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P - фото 5
Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P - фото 6
Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P - фото 7
Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P - фото 8
Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P - фото 9
Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P - фото 10
Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компонент системы охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P - фото 1
  • Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P - фото 2
  • Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P - фото 3
  • Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P - фото 4
  • Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P - фото 5
  • Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P - фото 6
  • Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P - фото 7
  • Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P - фото 8
  • Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P - фото 9
  • Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P - фото 10
  • Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539624
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P
1 020 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Компонент системы охлаждения
Максимальная скорость вращения, об/мин
1800
Минимальная скорость вращения, об/мин
800
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
26
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х10
Вес, кг.
1.05

Описание товара Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P

Кулер для процессора AeroCool Cylon 4F ARGB является модулем воздушного охлаждения башенного типа. Модель отличается высокой производительностью и способна рассеивать до 145 Вт мощности. Это обусловлено использованием алюминиевого основания и радиатора, что вкупе с 4 тепловыми трубками позволяет эффективно собирать тепло для дальнейшего рассеивания. В кулере установлен 11-лепестковый вентилятор диаметром 120 мм, который способен работать на скорости от 800 до 1800 об/мин. За счет этого создается направленный воздушный поток силой 52.5 CFM, что позволяет быстро и эффективно понижать температуру процессора. Уровень шума в процессе работы не превышает 26 дБ. Кулер для процессора AeroCool Cylon 4F ARGB выполнен с применением первоклассных материалов, что обеспечивает высокую надежность и отказоустойчивость. Помимо этого модель отличается стильным дизайном, в основе которого — RGB-подсветка с поддержкой GIGABYTE RGB Fusion, ASUS Aura Sync, MSI Mystic light Sync, а также ASRock Polychrome Sync. Это позволит придать вашей сборке яркий и индивидуальный внешний вид. Для подключения используется коннектор 3-pin +5V. Кулер поставляется вместе с набором креплений и термопастой.

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Компонент системы охлаждения
Максимальная скорость вращения, об/мин
1800
Минимальная скорость вращения, об/мин
800
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 2011, LGA 2066, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
26
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора AeroCool Cylon 4F ARGB является модулем воздушного охлаждения башенного типа. Модель отличается высокой производительностью и способна рассеивать до 145 Вт мощности. Это обусловлено использованием алюминиевого основания и радиатора, что вкупе с 4 тепловыми трубками позволяет эффективно собирать тепло для дальнейшего рассеивания. В кулере установлен 11-лепестковый вентилятор диаметром 120 мм, который способен работать на скорости от 800 до 1800 об/мин. За счет этого создается направленный воздушный поток силой 52.5 CFM, что позволяет быстро и эффективно понижать температуру процессора. Уровень шума в процессе работы не превышает 26 дБ. Кулер для процессора AeroCool Cylon 4F ARGB выполнен с применением первоклассных материалов, что обеспечивает высокую надежность и отказоустойчивость. Помимо этого модель отличается стильным дизайном, в основе которого — RGB-подсветка с поддержкой GIGABYTE RGB Fusion, ASUS Aura Sync, MSI Mystic light Sync, а также ASRock Polychrome Sync. Это позволит придать вашей сборке яркий и индивидуальный внешний вид. Для подключения используется коннектор 3-pin +5V. Кулер поставляется вместе с набором креплений и термопастой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P - стоимость товара 1020 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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