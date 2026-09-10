Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A)
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A)
Кулер для процессора Arctic Cooling Freezer 7 X CO [ACFRE00085A] представляет собой компактное и эффективное решение с конструкцией башенного типа. Модель обладает классическим внешним видом и отлично подойдет для сборок в самом разном дизайне. Помимо этого, модуль отличается универсальностью установки и отлично подходит для процессоров Intel и AMD с тепловыделением до 70 Вт. Кулер для процессора Arctic Cooling Freezer 7 X CO [ACFRE00085A] использует в своей основе медно-алюминиевое основание, 2 трубки и алюминиевый радиатор, что обеспечивает эффективный отвод тепла. Также модель оснащена вентилятором диаметром 92 мм, который способен работать на скорости от 300 до 2000 об/мин, что позволяет создавать концентрированный поток воздуха. За счет особой формы лопастей уровень шума не превышает 26 дБ. Модель изготовлена с применением высококачественных компонентов и материалов и отличается высокой надежностью и отказоустойчивостью. Кулер для процессора Arctic Cooling Freezer 7 X CO [ACFRE00085A] благодаря своей конструкции отличается простотой и удобством установки. Для подключения используется коннектор 4-pin. Комплектация включает в себя монтажный набор. Термопаста нанесена на основание.
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