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Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES07015S3P 70x70x15 мм 3pin 2500RPM 23dBA (EX283371RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES07015S3P 70x70x15 мм 3pin 2500RPM 23dBA (EX283371RUS)

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Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES07015S3P 70x70x15 мм 3pin 2500RPM 23dBA (EX283371RUS) - фото 1
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES07015S3P 70x70x15 мм 3pin 2500RPM 23dBA (EX283371RUS) - фото 2
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES07015S3P 70x70x15 мм 3pin 2500RPM 23dBA (EX283371RUS) - фото 3
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES07015S3P 70x70x15 мм 3pin 2500RPM 23dBA (EX283371RUS) - фото 4
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES07015S3P 70x70x15 мм 3pin 2500RPM 23dBA (EX283371RUS) - фото 5
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES07015S3P 70x70x15 мм 3pin 2500RPM 23dBA (EX283371RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES07015S3P 70x70x15 мм 3pin 2500RPM 23dBA (EX283371RUS) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES07015S3P 70x70x15 мм 3pin 2500RPM 23dBA (EX283371RUS) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES07015S3P 70x70x15 мм 3pin 2500RPM 23dBA (EX283371RUS) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES07015S3P 70x70x15 мм 3pin 2500RPM 23dBA (EX283371RUS) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES07015S3P 70x70x15 мм 3pin 2500RPM 23dBA (EX283371RUS) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES07015S3P 70x70x15 мм 3pin 2500RPM 23dBA (EX283371RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
340 руб.  380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539908
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
80

Описание товара Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES07015S3P 70x70x15 мм 3pin 2500RPM 23dBA (EX283371RUS)

Вентилятор ExeGate ExtraSilent ES07015S3P — это высокопроизводительный модуль охлаждения для вашего игрового или рабочего компьютера. Его диаметр составляет 70 мм, а в основе используется гидродинамический подшипник, отличающийся высокой надежностью и хорошим рабочим ресурсом. Сам вентрилятор обеспечивает не только активная циркуляция воздуха и эффективное охлаждение, но и малый уровень шума, в пике не превышающий 23 дБ.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES07015S3P 70x70x15 мм 3pin 2500RPM 23dBA (EX283371RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Вентилятор ExeGate ExtraSilent ES07015S3P — это высокопроизводительный модуль охлаждения для вашего игрового или рабочего компьютера. Его диаметр составляет 70 мм, а в основе используется гидродинамический подшипник, отличающийся высокой надежностью и хорошим рабочим ресурсом. Сам вентрилятор обеспечивает не только активная циркуляция воздуха и эффективное охлаждение, но и малый уровень шума, в пике не превышающий 23 дБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraSilent ES07015S3P 70x70x15 мм 3pin 2500RPM 23dBA (EX283371RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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