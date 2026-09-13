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Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital

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Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital - фото 1
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital - фото 2
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital - фото 3
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital - фото 4
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital - фото 5
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital - фото 6
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital - фото 7
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1151-v2
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital - фото 1
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital - фото 2
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital - фото 3
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital - фото 4
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital - фото 5
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital - фото 6
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital - фото 7
  • Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723100
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1151-v2
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1600 об/мин
Уровень шума
31
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
600

Описание товара Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital

Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1151-v2
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
600-1600 об/мин
Уровень шума
31
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX WH Digital


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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