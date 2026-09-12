Кулер для процессора Zalman (CNPS80G Rev.3)
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM3, AM3+, AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
85
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661586
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2500
Минимальная скорость вращения, об/мин
900
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM3, AM3+, AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
85
Скорость вращения вентилятора
900-2500 об/мин
Уровень шума
28
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, г.
100
Описание товара Кулер для процессора Zalman (CNPS80G Rev.3)
Кулер для процессора ZALMAN CNPS80G Rev.3 – это эффективное решение для эффективного охлаждения процессора. Он оснащен 8-сантиметровым вентилятором с гидродинамическим подшипником и максимальной скоростью вращения 2500 об/мин. Кулер имеет компактный размер, что позволяет установить его даже в корпуса с небольшим внутренним объемом. Кулер для процессора ZALMAN CNPS80G Rev.3 обеспечивает надежное охлаждение при низком уровне шума. Он является отличным выбором для систем, которые нуждаются в высокой производительности и тихой работе.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2500
Минимальная скорость вращения, об/мин
900
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM3, AM3+, AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Развернуть
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
85
Скорость вращения вентилятора
900-2500 об/мин
Уровень шума
28
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора ZALMAN CNPS80G Rev.3 – это эффективное решение для эффективного охлаждения процессора. Он оснащен 8-сантиметровым вентилятором с гидродинамическим подшипником и максимальной скоростью вращения 2500 об/мин. Кулер имеет компактный размер, что позволяет установить его даже в корпуса с небольшим внутренним объемом. Кулер для процессора ZALMAN CNPS80G Rev.3 обеспечивает надежное охлаждение при низком уровне шума. Он является отличным выбором для систем, которые нуждаются в высокой производительности и тихой работе.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 120 мм, 140 мм, Медь
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 120 мм, 140 мм, Медь
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