Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 120x120x25mm HYDRO BEARING
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Характеристики
Описание товара Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 120x120x25mm HYDRO BEARING
Кулеры и системы охлаждения Ocypus предлагают эффективное и надежное решение для поддержания оптимальной температуры внутри корпуса вашего компьютера. Изготовленные в Китае, эти устройства сочетают в себе инновационные технологии и высокое качество исполнения. Данная модель предназначена для установки на корпус и оснащена одним мощным вентилятором, который обеспечивает интенсивное воздушное охлаждение. Это способствует поддержанию стабильной работы компьютерных компонентов и предотвращает их перегрев даже при высоких нагрузках. Система охлаждения от Ocypus идеально подходит для пользователей, которые ищут простое и эффективное решение для улучшения теплоотвода в своих компьютерных системах. С установкой справится даже новичок, благодаря простоте конструкции и четким инструкциям. Выбирая охлаждение Ocypus, вы получаете гарантированное качество от производителя с мировым именем, который заботится о надежности и долговечности своей продукции.
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Теги товара: Для корпуса, 4-pin, 4-pin PWM
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Теги товара: Для корпуса, 4-pin, 4-pin PWM
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