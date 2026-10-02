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Вентилятор для корпуса Alseye N12-B Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Alseye N12-B Black

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Вентилятор для корпуса Alseye N12-B Black - фото 2
Вентилятор для корпуса Alseye N12-B Black - фото 3
Вентилятор для корпуса Alseye N12-B Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Alseye N12-B Black - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Alseye N12-B Black - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Alseye N12-B Black - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Alseye N12-B Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643615
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, г.
130

Описание товара Вентилятор для корпуса Alseye N12-B Black

Вентилятор в корпус ALSEYE N12-B Black 120*120*25mm, 700~1800RPM, 25.98~62.46CFM, 7.4~34.8dB(A) – это высококачественное устройство, которое без лишних прикрас можно назвать одним из лучших в своем роде. Вентилятор на своем примере демонстрирует, что минимализм – это хорошо. Разработчики убрали из вентилятора все, без чего он может обходиться. И в итоге у них получилось качественное, простое и высокоэффективное устройство. Скорость вращения лопастей кулера – 1800 об/мин, размер вентилятора – 120 мм.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Alseye N12-B Black




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Вентилятор в корпус ALSEYE N12-B Black 120*120*25mm, 700~1800RPM, 25.98~62.46CFM, 7.4~34.8dB(A) – это высококачественное устройство, которое без лишних прикрас можно назвать одним из лучших в своем роде. Вентилятор на своем примере демонстрирует, что минимализм – это хорошо. Разработчики убрали из вентилятора все, без чего он может обходиться. И в итоге у них получилось качественное, простое и высокоэффективное устройство. Скорость вращения лопастей кулера – 1800 об/мин, размер вентилятора – 120 мм.
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