Top.Mail.Ru
Кулер Foxline D65 (D65) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер Foxline D65 (D65)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер Foxline D65 (D65) - фото 1
Кулер Foxline D65 (D65) - фото 2
Кулер Foxline D65 (D65) - фото 3
Кулер Foxline D65 (D65) - фото 4
Кулер Foxline D65 (D65) - фото 5
Кулер Foxline D65 (D65) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер Foxline D65 (D65) - фото 1
  • Кулер Foxline D65 (D65) - фото 2
  • Кулер Foxline D65 (D65) - фото 3
  • Кулер Foxline D65 (D65) - фото 4
  • Кулер Foxline D65 (D65) - фото 5
  • Кулер Foxline D65 (D65) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615303
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
3600
Минимальная скорость вращения, об/мин
1200
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2500 об/мин
Уровень шума
40
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х4
Вес, г.
270

Описание товара Кулер Foxline D65 (D65)

Кулер и система охлаждения Foxline представляют собой надежное решение для отвода тепла от процессора, обеспечивая стабильную работу вашего компьютера даже под высокой нагрузкой. С диаметром вентилятора 120 мм, этот кулер специально разработан для эффективного охлаждения процессоров и предназначен для использования с сокетом LGA 1700, гарантируя полную совместимость с процессорами Intel. Кулер оснащен четырехконтактным коннектором (4 pin), что обеспечивает поддержку управления скоростью вентилятора (PWM) для оптимального баланса между производительностью и уровнем шума. Воздушное охлаждение, реализованное в этом устройстве, эффективно рассеивает тепло, поддерживая оптимальную температуру процессора. Эта модель подойдет пользователям, которые ищут надежное и эффективное решение для охлаждения процессора в настольной системе. Бренд Foxline известен своими качественными компонентами, предоставляющими высокий уровень надежности и долговечности.



Теги товара: LGA 1700, Intel, 120 мм, Нет, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер Foxline D65 (D65)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
3600
Минимальная скорость вращения, об/мин
1200
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2500 об/мин
Уровень шума
40
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер и система охлаждения Foxline представляют собой надежное решение для отвода тепла от процессора, обеспечивая стабильную работу вашего компьютера даже под высокой нагрузкой. С диаметром вентилятора 120 мм, этот кулер специально разработан для эффективного охлаждения процессоров и предназначен для использования с сокетом LGA 1700, гарантируя полную совместимость с процессорами Intel. Кулер оснащен четырехконтактным коннектором (4 pin), что обеспечивает поддержку управления скоростью вентилятора (PWM) для оптимального баланса между производительностью и уровнем шума. Воздушное охлаждение, реализованное в этом устройстве, эффективно рассеивает тепло, поддерживая оптимальную температуру процессора. Эта модель подойдет пользователям, которые ищут надежное и эффективное решение для охлаждения процессора в настольной системе. Бренд Foxline известен своими качественными компонентами, предоставляющими высокий уровень надежности и долговечности.


Теги товара: LGA 1700, Intel, 120 мм, Нет, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер Foxline D65 (D65) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...