Вентилятор для корпуса ID-Cooling AS-120-W ARGB 120х120x25 белый 4-pin 27.2дБ (AS-120-ARGB-W) Ret
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling AS-120-W ARGB 120х120x25 белый 4-pin 27.2дБ (AS-120-ARGB-W) Ret
Вентилятор для корпуса ID-COOLINGAS-120-ARGB-W способствует не только эффективному охлаждению компонентов ПК, но и дополняет системный блок оригинальным декором. Регулируемая мощность Скорость вращения крыльчатки варьируется в диапазоне от 300 до 2000 об/мин. За счет этого модель обеспечивает стабильную работу как офисных, так и игровых компьютеров. Интенсивность воздушного потока достигает 58 CFM. Максимальный уровень шума — 27,2 дБ Устройство не создает значительный акустический фон, благодаря чему не доставляет чувство дискомфорта при длительной работе за компьютером. Подсветка ARGB Яркость и цветовую палитру подсветки можно регулировать в зависимости от воспроизводимого контента и личных предпочтений. Высокая прочность Гидродинамический подшипник обеспечивает стабильную работу и длительный срок эксплуатации. Питание осуществляется от материнской платы через разъем 3 Pin. Универсальность Модель с компактными размерами 120х120 мм и толщиной 25 мм предназначена для установки в разные типы системных блоков.
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