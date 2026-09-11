Вентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A)
Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent [ACFAN00149A] оборудован подшипником скольжения (гидродинамическим), благодаря которому достигаются малый уровень шума и вибраций, внушительный срок безотказной работы изделия. Снабженное каркасом и 5-лопастной крыльчаткой черного цвета изделие монтируется в окно корпуса системного блока ПК и поддерживает подключение к разъему 3-pin. Корпусный вентилятор оборудован кабелем длиной 400 мм, за счет которого выполняется подключение к данному порту. Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent [ACFAN00149A] с габаритами 80x80 мм является надежной частью системы отвода тепла от разогретых компонентов системного блока. В процессе работы данный корпусный кулер осуществляет вращение с постоянной скоростью 1600 об/мин, а его шумность остается на уровне 22.5 дБ. Вместе с малошумным и долговечным изделием вы получите комплект крепежных винтов, применяемых при его монтаже.
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Теги товара: Для корпуса, 80 мм
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Теги товара: Для корпуса, 80 мм
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