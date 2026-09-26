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Кулер PCCooler E80 Retail Color Box купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер PCCooler E80 Retail Color Box

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Кулер PCCooler E80 Retail Color Box - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA S775, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
75
  • Кулер PCCooler E80 Retail Color Box - фото 1
  • Кулер PCCooler E80 Retail Color Box - фото 2
  • Кулер PCCooler E80 Retail Color Box - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625615
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2200
Минимальная скорость вращения, об/мин
2200
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA S775, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
75
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
22
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х5
Вес, г.
240

Описание товара Кулер PCCooler E80 Retail Color Box

Кулер для процессора PCCooler E80 [CLPCC_E80] станет отличный выбором, если вам нужен небольшой кулер, который будет аккуратно смотреться внутри системного блока и эффективно охлаждать установленный процессор. Кулер для процессора PCCooler E80 [CLPCC_E80] оборудован 75-миллиметровым вентилятором, максимальная скорость вращения которого достигает отметки в 2 200 оборотов в минуту. Также в кулере установлен гидродинамический подшипник, который не только делает эффективность вентилятора выше, но и снижает уровень создаваемого шума до 22 дБ. Радиатор кулера изготовлен из прочного и надежного алюминия, который значительно повышает срок возможной эксплуатации устройства. К оборудованию подключается с помощью коннектора 3-pin. В комплекте идет термопаста.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Кулер PCCooler E80 Retail Color Box




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2200
Минимальная скорость вращения, об/мин
2200
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA S775, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
75
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
22
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора PCCooler E80 [CLPCC_E80] станет отличный выбором, если вам нужен небольшой кулер, который будет аккуратно смотреться внутри системного блока и эффективно охлаждать установленный процессор. Кулер для процессора PCCooler E80 [CLPCC_E80] оборудован 75-миллиметровым вентилятором, максимальная скорость вращения которого достигает отметки в 2 200 оборотов в минуту. Также в кулере установлен гидродинамический подшипник, который не только делает эффективность вентилятора выше, но и снижает уровень создаваемого шума до 22 дБ. Радиатор кулера изготовлен из прочного и надежного алюминия, который значительно повышает срок возможной эксплуатации устройства. К оборудованию подключается с помощью коннектора 3-pin. В комплекте идет термопаста.


Теги товара: Алюминий
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Отзывы


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