Кулер для процессора PCCooler R400 ARGB BK
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора PCCooler R400 ARGB BK
Кулер для процессора PCCooler R400 ARGB BK [CLPCC_R400_ARGB_BK] обеспечивает ЦПУ оптимальный тепловой режим во время работы, отводя до 180 Вт выделенной тепловой энергии. Модель предполагает установку на процессор с сокетом AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1156 или другим разъемом подключения. В ней предусмотрены медно-алюминиевая контактная площадка для отвода тепла с крышки ЦПУ и алюминиевый радиатор. Оптимальная передача тепла достигается за счет 4 тепловых трубок. Процессорная система охлаждения PCCooler R400 ARGB BK [CLPCC_R400_ARGB_BK] комплектуется креплениями и емкостью с термопастой для установки. В этом башенном кулере установлен вентилятор размером 90x90 мм с питанием от интерфейса 4-pin. Вентилятор с автоматическим управлением рабочими оборотами через ШИМ поддерживает скорость вращения от 800 до 2200 об/мин. Наибольшая шумность кулера – 30 дБ.
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