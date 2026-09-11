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Кулер для процессора PCCooler R400 ARGB BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора PCCooler R400 ARGB BK

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Кулер для процессора PCCooler R400 ARGB BK - фото 1
Кулер для процессора PCCooler R400 ARGB BK - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
  • Кулер для процессора PCCooler R400 ARGB BK - фото 1
  • Кулер для процессора PCCooler R400 ARGB BK - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 370 руб.  2 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651864
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
650 -2200 об/мин
Уровень шума
28.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х12
Вес, г.
300

Описание товара Кулер для процессора PCCooler R400 ARGB BK

Кулер для процессора PCCooler R400 ARGB BK [CLPCC_R400_ARGB_BK] обеспечивает ЦПУ оптимальный тепловой режим во время работы, отводя до 180 Вт выделенной тепловой энергии. Модель предполагает установку на процессор с сокетом AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1156 или другим разъемом подключения. В ней предусмотрены медно-алюминиевая контактная площадка для отвода тепла с крышки ЦПУ и алюминиевый радиатор. Оптимальная передача тепла достигается за счет 4 тепловых трубок. Процессорная система охлаждения PCCooler R400 ARGB BK [CLPCC_R400_ARGB_BK] комплектуется креплениями и емкостью с термопастой для установки. В этом башенном кулере установлен вентилятор размером 90x90 мм с питанием от интерфейса 4-pin. Вентилятор с автоматическим управлением рабочими оборотами через ШИМ поддерживает скорость вращения от 800 до 2200 об/мин. Наибольшая шумность кулера – 30 дБ.

Отзывы о товаре Кулер для процессора PCCooler R400 ARGB BK




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
650 -2200 об/мин
Уровень шума
28.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора PCCooler R400 ARGB BK [CLPCC_R400_ARGB_BK] обеспечивает ЦПУ оптимальный тепловой режим во время работы, отводя до 180 Вт выделенной тепловой энергии. Модель предполагает установку на процессор с сокетом AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1156 или другим разъемом подключения. В ней предусмотрены медно-алюминиевая контактная площадка для отвода тепла с крышки ЦПУ и алюминиевый радиатор. Оптимальная передача тепла достигается за счет 4 тепловых трубок. Процессорная система охлаждения PCCooler R400 ARGB BK [CLPCC_R400_ARGB_BK] комплектуется креплениями и емкостью с термопастой для установки. В этом башенном кулере установлен вентилятор размером 90x90 мм с питанием от интерфейса 4-pin. Вентилятор с автоматическим управлением рабочими оборотами через ШИМ поддерживает скорость вращения от 800 до 2200 об/мин. Наибольшая шумность кулера – 30 дБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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