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Кулер для процессора ID-Cooling DK-01S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора ID-Cooling DK-01S

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Кулер для процессора ID-Cooling DK-01S - фото 2
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01S - фото 3
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01S - фото 4
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
80
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-01S - фото 1
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-01S - фото 2
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-01S - фото 3
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-01S - фото 4
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-01S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 353998
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2200
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
23.8
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х5
Вес, г.
260

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling DK-01S

Кулер для процессора ID-Cooling DK-01S оборудован оригинальным радиатором, который имеет воронкообразную форму, а вентилятор получается погруженным внутрь его. Такая конструкция позволяет эффективно отводить тепло, не прибегая к использованию трубок и не увеличивая размер лопастей. В результате снижается количество шума от устройства (еще и благодаря использованию качественного гидравлического подшипника) и энергопотребление. ID-Cooling DK-01S поступает в продажу в комплекте с термопастой и набором креплений для сокетов.



Теги товара: 80 мм, Алюминий, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling DK-01S




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2200
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
23.8
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01S оборудован оригинальным радиатором, который имеет воронкообразную форму, а вентилятор получается погруженным внутрь его. Такая конструкция позволяет эффективно отводить тепло, не прибегая к использованию трубок и не увеличивая размер лопастей. В результате снижается количество шума от устройства (еще и благодаря использованию качественного гидравлического подшипника) и энергопотребление. ID-Cooling DK-01S поступает в продажу в комплекте с термопастой и набором креплений для сокетов.


Теги товара: 80 мм, Алюминий, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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