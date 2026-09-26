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Кулер ExeGate EE80-PWM (EX286145RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер ExeGate EE80-PWM (EX286145RUS)

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Кулер ExeGate EE80-PWM (EX286145RUS) - фото 1
Кулер ExeGate EE80-PWM (EX286145RUS) - фото 2
Кулер ExeGate EE80-PWM (EX286145RUS) - фото 3
Кулер ExeGate EE80-PWM (EX286145RUS) - фото 4
Кулер ExeGate EE80-PWM (EX286145RUS) - фото 5
Кулер ExeGate EE80-PWM (EX286145RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер ExeGate EE80-PWM (EX286145RUS) - фото 1
  • Кулер ExeGate EE80-PWM (EX286145RUS) - фото 2
  • Кулер ExeGate EE80-PWM (EX286145RUS) - фото 3
  • Кулер ExeGate EE80-PWM (EX286145RUS) - фото 4
  • Кулер ExeGate EE80-PWM (EX286145RUS) - фото 5
  • Кулер ExeGate EE80-PWM (EX286145RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
380 руб.  730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625638
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
13х13х10
Вес, г.
120

Описание товара Кулер ExeGate EE80-PWM (EX286145RUS)

Система охлаждения для центрального процессора CPU Предназначен для отвода тепла от центрального процессора компьютера. Данная модель отличается эффективным отводом тепла при минимальном уровне шума. Это достигается за счет проработанного дизайна радиатора, специальных «тихих» лопастей кулера и дополнительного управления скоростью оборотов (ШИМ).

Отзывы о товаре Кулер ExeGate EE80-PWM (EX286145RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Система охлаждения для центрального процессора CPU Предназначен для отвода тепла от центрального процессора компьютера. Данная модель отличается эффективным отводом тепла при минимальном уровне шума. Это достигается за счет проработанного дизайна радиатора, специальных «тихих» лопастей кулера и дополнительного управления скоростью оборотов (ШИМ).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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