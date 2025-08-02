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Кулер ID-Cooling SE-226-XT Black 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ no LED/ Screws (SE-226-XT_BLACK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер ID-Cooling SE-226-XT Black 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ no LED/ Screws (SE-226-XT_BLACK)

13 Отзывы
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Кулер ID-Cooling SE-226-XT Black 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ no LED/ Screws (SE-226-XT_BLACK) - фото 1
Кулер ID-Cooling SE-226-XT Black 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ no LED/ Screws (SE-226-XT_BLACK) - фото 2
Кулер ID-Cooling SE-226-XT Black 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ no LED/ Screws (SE-226-XT_BLACK) - фото 3
Кулер ID-Cooling SE-226-XT Black 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ no LED/ Screws (SE-226-XT_BLACK) - фото 4
Кулер ID-Cooling SE-226-XT Black 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ no LED/ Screws (SE-226-XT_BLACK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер ID-Cooling SE-226-XT Black 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ no LED/ Screws (SE-226-XT_BLACK) - фото 1
  • Кулер ID-Cooling SE-226-XT Black 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ no LED/ Screws (SE-226-XT_BLACK) - фото 2
  • Кулер ID-Cooling SE-226-XT Black 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ no LED/ Screws (SE-226-XT_BLACK) - фото 3
  • Кулер ID-Cooling SE-226-XT Black 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ no LED/ Screws (SE-226-XT_BLACK) - фото 4
  • Кулер ID-Cooling SE-226-XT Black 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ no LED/ Screws (SE-226-XT_BLACK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599946
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1800
Минимальная скорость вращения, об/мин
700
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
30.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х33х21
Вес, г.
800

Описание товара Кулер ID-Cooling SE-226-XT Black 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ no LED/ Screws (SE-226-XT_BLACK)

Башенный кулер для процессора ID-COOLING SE-226-XT оснащен 6 тепловыми трубками, размещенными по обе стороны алюминиевого радиатора. Он способен держать температуру на низком уровне, обеспечивая при этом практически бесшумную работу. Над радиатором установлен вентилятор диаметром 12 см. Кулер ID-COOLING SE-226-XT поддерживает большинство актуальных процессоров. В целом это прекрасный выбор для тех, кто ищет мощный, но при этом тихий кулер для своего процессора.

Отзывы о товаре Кулер ID-Cooling SE-226-XT Black 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ no LED/ Screws (SE-226-XT_BLACK)

Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо!!! Собрали системный блок. Кулер работет. хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кулер! Прост в установке, нужна длинная отвёртка! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Тихий. Для установки требуется длинная крестовая отвёртка
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
До этого стоял боксовый от amd, в игре один из нас грелся до 83, с этим больше 56 не греется, на вид классный сделан качественно.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Станислав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кулер для процессора, брал для Ryzen 7 7700. Необходимо иметь свою (в комплекте не предусмотрена, а без нее никак) крестовую отвёртку (6х150, а лучше 200мм), один винт крепления закручивается через отверстие в решётке радиатора.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Б. Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Кулер с хорошими характеристиками (Макс. рассеиваемая мощность, 250Вт), но неуказывающимися на упаковке. Очень важно, что кулер не перекрывает слоты памяти, на из-за этого при установке потребуется длинная отвертка.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
Кулер понравился. Приемлемая цена, есть понятная инструкция на русском языке. Для установки понадобится длинная отвертка, но подойдет не любая (диаметр отверстия ≈ 7 мм). Использовал Г-образную отвертку длиной 165 мм (на фото видно). Температура процессора 10700KF в стресс-тесте AIDA64 в течение 10 минут: 65 °С.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Evgeniy N.

Достоинства:


Комментарий:
Установил. тихий, по виду надежный. в комплекте термопаста. Вроде не плохая.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
кулер не плохо себя показал с i5 12600k в разгоне до 5мегагерц. термопаста в комплекте словно пересохла. хотя это придирки, так как брал не из-за термопаста. Остальные большие кулеры перекрывают оперативки.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Дмитрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кулер, охладит любой камень. 120 мм вентилятор шумит меньше чем вентиляторы от корпуса той же компании. В общем кулек сказка
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Линар Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное охлаждение. Rayzen 5 5600x в нагрузках <70. Не шумный
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Кот Басик

Достоинства:


Комментарий:
добротный кулер ,очень хорошо охладил 12400f ,советую . Доставка вовремя,все новое.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
r5 7600 держит уверенно. В пике не больше 85°С. Качественный, не шумит.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1800
Минимальная скорость вращения, об/мин
700
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
30.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Башенный кулер для процессора ID-COOLING SE-226-XT оснащен 6 тепловыми трубками, размещенными по обе стороны алюминиевого радиатора. Он способен держать температуру на низком уровне, обеспечивая при этом практически бесшумную работу. Над радиатором установлен вентилятор диаметром 12 см. Кулер ID-COOLING SE-226-XT поддерживает большинство актуальных процессоров. В целом это прекрасный выбор для тех, кто ищет мощный, но при этом тихий кулер для своего процессора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо!!! Собрали системный блок. Кулер работет. хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кулер! Прост в установке, нужна длинная отвёртка! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Тихий. Для установки требуется длинная крестовая отвёртка
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
До этого стоял боксовый от amd, в игре один из нас грелся до 83, с этим больше 56 не греется, на вид классный сделан качественно.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Станислав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кулер для процессора, брал для Ryzen 7 7700. Необходимо иметь свою (в комплекте не предусмотрена, а без нее никак) крестовую отвёртку (6х150, а лучше 200мм), один винт крепления закручивается через отверстие в решётке радиатора.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Б. Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Кулер с хорошими характеристиками (Макс. рассеиваемая мощность, 250Вт), но неуказывающимися на упаковке. Очень важно, что кулер не перекрывает слоты памяти, на из-за этого при установке потребуется длинная отвертка.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
Кулер понравился. Приемлемая цена, есть понятная инструкция на русском языке. Для установки понадобится длинная отвертка, но подойдет не любая (диаметр отверстия ≈ 7 мм). Использовал Г-образную отвертку длиной 165 мм (на фото видно). Температура процессора 10700KF в стресс-тесте AIDA64 в течение 10 минут: 65 °С.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Evgeniy N.

Достоинства:


Комментарий:
Установил. тихий, по виду надежный. в комплекте термопаста. Вроде не плохая.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
кулер не плохо себя показал с i5 12600k в разгоне до 5мегагерц. термопаста в комплекте словно пересохла. хотя это придирки, так как брал не из-за термопаста. Остальные большие кулеры перекрывают оперативки.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Дмитрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кулер, охладит любой камень. 120 мм вентилятор шумит меньше чем вентиляторы от корпуса той же компании. В общем кулек сказка
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Линар Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное охлаждение. Rayzen 5 5600x в нагрузках <70. Не шумный
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Кот Басик

Достоинства:


Комментарий:
добротный кулер ,очень хорошо охладил 12400f ,советую . Доставка вовремя,все новое.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
r5 7600 держит уверенно. В пике не больше 85°С. Качественный, не шумит.


Кулер ID-Cooling SE-226-XT Black 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ no LED/ Screws (SE-226-XT_BLACK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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