Кулер ID-Cooling SE-226-XT Black 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ no LED/ Screws (SE-226-XT_BLACK)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 599946
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1800
Минимальная скорость вращения, об/мин
700
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
30.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х33х21
Вес, г.
800
Описание товара Кулер ID-Cooling SE-226-XT Black 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ no LED/ Screws (SE-226-XT_BLACK)
Башенный кулер для процессора ID-COOLING SE-226-XT оснащен 6 тепловыми трубками, размещенными по обе стороны алюминиевого радиатора. Он способен держать температуру на низком уровне, обеспечивая при этом практически бесшумную работу. Над радиатором установлен вентилятор диаметром 12 см. Кулер ID-COOLING SE-226-XT поддерживает большинство актуальных процессоров. В целом это прекрасный выбор для тех, кто ищет мощный, но при этом тихий кулер для своего процессора.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1800
Минимальная скорость вращения, об/мин
700
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
30.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Башенный кулер для процессора ID-COOLING SE-226-XT оснащен 6 тепловыми трубками, размещенными по обе стороны алюминиевого радиатора. Он способен держать температуру на низком уровне, обеспечивая при этом практически бесшумную работу. Над радиатором установлен вентилятор диаметром 12 см. Кулер ID-COOLING SE-226-XT поддерживает большинство актуальных процессоров. В целом это прекрасный выбор для тех, кто ищет мощный, но при этом тихий кулер для своего процессора.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 2011-3, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Медь, Алюминий+Медь, RGB
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 2011-3, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Медь, Алюминий+Медь, RGB
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо!!! Собрали системный блок. Кулер работет. хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер! Прост в установке, нужна длинная отвёртка! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Тихий. Для установки требуется длинная крестовая отвёртка
Достоинства:
Комментарий:
До этого стоял боксовый от amd, в игре один из нас грелся до 83, с этим больше 56 не греется, на вид классный сделан качественно.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер для процессора, брал для Ryzen 7 7700. Необходимо иметь свою (в комплекте не предусмотрена, а без нее никак) крестовую отвёртку (6х150, а лучше 200мм), один винт крепления закручивается через отверстие в решётке радиатора.
Достоинства:
Комментарий:
Кулер с хорошими характеристиками (Макс. рассеиваемая мощность, 250Вт), но неуказывающимися на упаковке. Очень важно, что кулер не перекрывает слоты памяти, на из-за этого при установке потребуется длинная отвертка.
Достоинства:
Комментарий:
Кулер понравился. Приемлемая цена, есть понятная инструкция на русском языке. Для установки понадобится длинная отвертка, но подойдет не любая (диаметр отверстия ≈ 7 мм). Использовал Г-образную отвертку длиной 165 мм (на фото видно). Температура процессора 10700KF в стресс-тесте AIDA64 в течение 10 минут: 65 °С.
Достоинства:
Комментарий:
Установил. тихий, по виду надежный. в комплекте термопаста. Вроде не плохая.
Достоинства:
Комментарий:
кулер не плохо себя показал с i5 12600k в разгоне до 5мегагерц. термопаста в комплекте словно пересохла. хотя это придирки, так как брал не из-за термопаста. Остальные большие кулеры перекрывают оперативки.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кулер, охладит любой камень. 120 мм вентилятор шумит меньше чем вентиляторы от корпуса той же компании. В общем кулек сказка
Достоинства:
Комментарий:
Отличное охлаждение. Rayzen 5 5600x в нагрузках <70. Не шумный
Достоинства:
Комментарий:
добротный кулер ,очень хорошо охладил 12400f ,советую . Доставка вовремя,все новое.
Достоинства:
Комментарий:
r5 7600 держит уверенно. В пике не больше 85°С. Качественный, не шумит.
Кулер ID-Cooling SE-226-XT Black 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ no LED/ Screws (SE-226-XT_BLACK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кулер ID-Cooling SE-226-XT Black 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ no LED/ Screws (SE-226-XT_BLACK)
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо!!! Собрали системный блок. Кулер работет. хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер! Прост в установке, нужна длинная отвёртка! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Тихий. Для установки требуется длинная крестовая отвёртка
Достоинства:
Комментарий:
До этого стоял боксовый от amd, в игре один из нас грелся до 83, с этим больше 56 не греется, на вид классный сделан качественно.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер для процессора, брал для Ryzen 7 7700. Необходимо иметь свою (в комплекте не предусмотрена, а без нее никак) крестовую отвёртку (6х150, а лучше 200мм), один винт крепления закручивается через отверстие в решётке радиатора.
Достоинства:
Комментарий:
Кулер с хорошими характеристиками (Макс. рассеиваемая мощность, 250Вт), но неуказывающимися на упаковке. Очень важно, что кулер не перекрывает слоты памяти, на из-за этого при установке потребуется длинная отвертка.
Достоинства:
Комментарий:
Кулер понравился. Приемлемая цена, есть понятная инструкция на русском языке. Для установки понадобится длинная отвертка, но подойдет не любая (диаметр отверстия ≈ 7 мм). Использовал Г-образную отвертку длиной 165 мм (на фото видно). Температура процессора 10700KF в стресс-тесте AIDA64 в течение 10 минут: 65 °С.
Достоинства:
Комментарий:
Установил. тихий, по виду надежный. в комплекте термопаста. Вроде не плохая.
Достоинства:
Комментарий:
кулер не плохо себя показал с i5 12600k в разгоне до 5мегагерц. термопаста в комплекте словно пересохла. хотя это придирки, так как брал не из-за термопаста. Остальные большие кулеры перекрывают оперативки.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кулер, охладит любой камень. 120 мм вентилятор шумит меньше чем вентиляторы от корпуса той же компании. В общем кулек сказка
Достоинства:
Комментарий:
Отличное охлаждение. Rayzen 5 5600x в нагрузках <70. Не шумный
Достоинства:
Комментарий:
добротный кулер ,очень хорошо охладил 12400f ,советую . Доставка вовремя,все новое.
Достоинства:
Комментарий:
r5 7600 держит уверенно. В пике не больше 85°С. Качественный, не шумит.