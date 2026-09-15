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Кулер для процессора Deepcool THETA 21 PWM 1700 Color BOX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора Deepcool THETA 21 PWM 1700 Color BOX

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Кулер для процессора Deepcool THETA 21 PWM 1700 Color BOX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625594
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора Deepcool THETA 21 PWM 1700 Color BOX
800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2400
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопата нанесена на основание
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
900-2400 об/мин
Уровень шума
30.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х33х28
Вес, г.
450

Описание товара Кулер для процессора Deepcool THETA 21 PWM 1700 Color BOX

Стандартный процессорный кулер DeepCool Theta 21 PWM 1700 обеспечивает высокоэффективное охлаждение и предназначено для использования в ПК с процессорами Intel LGA 1700

Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool THETA 21 PWM 1700 Color BOX




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2400
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопата нанесена на основание
Развернуть
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
900-2400 об/мин
Уровень шума
30.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Стандартный процессорный кулер DeepCool Theta 21 PWM 1700 обеспечивает высокоэффективное охлаждение и предназначено для использования в ПК с процессорами Intel LGA 1700
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кулер для процессора Deepcool THETA 21 PWM 1700 Color BOX - по цене 800 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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