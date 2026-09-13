Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PST White (ACFAN00317A)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
400-2500 об/мин
Уровень шума
51
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717782
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
400-2500 об/мин
Уровень шума
51
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, г.
289
Описание товара Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PST White (ACFAN00317A)
Благодаря высокому статическому давлению вентиляторы ARCTIC P14 Pro PST эффективно перемещают воздух в ограниченном пространстве. Это делает их идеальными для радиаторов, перфорированных панелей и сетчатых фильтров.
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Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
400-2500 об/мин
Уровень шума
51
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Благодаря высокому статическому давлению вентиляторы ARCTIC P14 Pro PST эффективно перемещают воздух в ограниченном пространстве. Это делает их идеальными для радиаторов, перфорированных панелей и сетчатых фильтров.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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