Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (ACFAN00288A)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
500-7000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643606
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
500-7000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х4
Вес, г.
146
Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (ACFAN00288A)
Вентилятор Arctic Cooling S8038-7K [ACFAN00288A] способен автоматически «разгоняться» от 500 до 7000 об/мин и создавать воздушный поток интенсивностью до 70 футов в указанную единицу времени. Это делает его подходящим для использования в составе офисных и игровых систем, которые работают под интенсивной нагрузкой. Кулер своевременно охлаждает компоненты, не позволяя им перегреваться и выходить из строя. Его конструкция основана на подшипнике качения, поэтому работает вентилятор практически бесшумно. Диаметр Arctic Cooling S8038-7K [ACFAN00288A] составляет 8 см.
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Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
500-7000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Вентилятор Arctic Cooling S8038-7K [ACFAN00288A] способен автоматически «разгоняться» от 500 до 7000 об/мин и создавать воздушный поток интенсивностью до 70 футов в указанную единицу времени. Это делает его подходящим для использования в составе офисных и игровых систем, которые работают под интенсивной нагрузкой. Кулер своевременно охлаждает компоненты, не позволяя им перегреваться и выходить из строя. Его конструкция основана на подшипнике качения, поэтому работает вентилятор практически бесшумно. Диаметр Arctic Cooling S8038-7K [ACFAN00288A] составляет 8 см.
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Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-7K (ACFAN00288A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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