Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C)
Вентилятор DEEPCOOL RF120 [DP-FRGB-RF120-1C] выпускается широко известным производителем устройств охлаждения. Модель, соответствующая 120-миллиметровому форм-фактору, оснащена долговечным гидродинамическим подшипником. Вентилятор надежен и долговечен. Ресурс устройства превышает стандартный срок эксплуатации компьютера. Вентилятор DEEPCOOL RF120 [DP-FRGB-RF120-1C] имеет резиновые прокладки в местах крепления, которые помогают устранить вибрацию. Снижается и шум: максимальная величина этого показателя равна 27 дБ. Минимальный уровень шума – 17.8 дБ. Частота вращения вентилятора меняется в пределах от 500 до 1500 оборотов в минуту. На максимальной скорости вентилятор генерирует воздушный поток 56.5 CFM. Для питания вентилятора используется разъем 4-pin. Устройство имеет многоцветную подсветку. В комплектацию вентилятора включены крепежные винты и пульт, используемый для управления подсветкой. В выключенном состоянии дизайн вентилятора можно признать классическим: его лопасти имеют белый цвет, а каркас – черный. Модель упакована в привлекательно выглядящую коробку.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
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