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Вентилятор для корпуса Exegate 12025M12S 120x25mm 1500 rpm 3pin (EX166176RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Exegate 12025M12S 120x25mm 1500 rpm 3pin (EX166176RUS)

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Вентилятор для корпуса Exegate 12025M12S 120x25mm 1500 rpm 3pin (EX166176RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1600 об/мин
Уровень шума
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539842
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Вентилятор для корпуса Exegate 12025M12S 120x25mm 1500 rpm 3pin (EX166176RUS)
320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1600 об/мин
Уровень шума
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
120

Описание товара Вентилятор для корпуса Exegate 12025M12S 120x25mm 1500 rpm 3pin (EX166176RUS)

Кулеры и системы охлаждения ExeGate предназначены для эффективного охлаждения внутреннего пространства системного блока компьютера. Данная модель оснащена вентилятором диаметром 120 мм, что обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и уровнем шума. Основное назначение данного кулера — охлаждение корпуса, что способствует поддержанию стабильной температуры всех комплектующих и продлевает срок их службы. Используемое воздушное охлаждение гарантирует надежное отведение тепла, предотвращая перегрев и обеспечивая стабильную работу вашей системы. Кулеры ExeGate с диаметром вентилятора 120 мм отлично подойдут для пользователей, ищущих качественное и надежное решение по доступной цене.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Exegate 12025M12S 120x25mm 1500 rpm 3pin (EX166176RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1600 об/мин
Уровень шума
20
Страна производитель
Китай
Описание
Кулеры и системы охлаждения ExeGate предназначены для эффективного охлаждения внутреннего пространства системного блока компьютера. Данная модель оснащена вентилятором диаметром 120 мм, что обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и уровнем шума. Основное назначение данного кулера — охлаждение корпуса, что способствует поддержанию стабильной температуры всех комплектующих и продлевает срок их службы. Используемое воздушное охлаждение гарантирует надежное отведение тепла, предотвращая перегрев и обеспечивая стабильную работу вашей системы. Кулеры ExeGate с диаметром вентилятора 120 мм отлично подойдут для пользователей, ищущих качественное и надежное решение по доступной цене.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Вентилятор для корпуса Exegate 12025M12S 120x25mm 1500 rpm 3pin (EX166176RUS) - по цене 320 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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