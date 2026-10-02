Вентилятор для корпуса Alseye i12B black
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Alseye i12B black
Хотите, чтобы ваш компьютер выглядел стильно и оставался прохладным даже во время самых нагруженных игровых сессий? Тогда вам точно стоит обратить внимание на вентиляторы для корпуса Alseye i12! Этот набор состоит из трех качественных вентиляторов размером 120x120 мм, что обеспечивает отличную циркуляцию воздуха внутри корпуса. Теперь ваш ПК будет работать более эффективно и дольше благодаря оптимальной температуре. Особенностью данных вентиляторов является использование гидродинамического подшипника (FDB, S-FDB), который обеспечивает бесшумную работу и долгий срок службы. Вы забудете о неприятном шуме и будете наслаждаться тишиной во время работы или отдыха. Кроме того, эти вентиляторы оснащены 4-pin PWM коннектором, что позволяет регулировать скорость вращения лопастей для оптимальной охлаждения в зависимости от нагрузки на систему. Это делает их идеальным выбором для геймеров и оверклокеров, которым необходимо максимальное охлаждение во время игр или тяжелых задач.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 800 об/мин, 4-pin PWM
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 800 об/мин, 4-pin PWM
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