Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB
Кулер для процессора ID-COOLING DK-07A RAINBOW имеет высоту всего 60 мм, так что с его установкой у вас не возникнет проблем даже при малом внутреннем объеме корпуса системного блока. Монтаж горизонтальной системы охлаждения, способной рассеять до 125 Вт тепловой энергии, возможен на ЦПУ с сокетом AM5 или AM4. Как основание, так и радиатор этой модели изготовлены из алюминия. Контактной площадкой кулер монтируется на крышку центрального процессора с использованием слоя термоинтерфейса. Система охлаждения для ЦПУ ID-COOLING DK-07A RAINBOW комплектуется одним вентилятором размером 120 мм, рассчитанным на питание от коннектора 4-pin. Вентилятор с управлением рабочими оборотами через ШИМ поддерживает вращение со скоростью 500-1800 об/мин. В зависимости от количества оборотов вентилятора шумность кулера может составлять от 14.2 до 25.6 дБ.
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