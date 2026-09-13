Вентилятор для процессора Alseye AS-GH1700P-25AC (AS.01.07.0204)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
95
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717602
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
95
Скорость вращения вентилятора
1500-4200 об/мин
Уровень шума
18
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
119
Описание товара Вентилятор для процессора Alseye AS-GH1700P-25AC (AS.01.07.0204)
Кулер исполняет одну из главных ролей в составе персональных компьютеров. Это легко объяснить тем, что процессор является главным конструктивным элементом любой системы, а кулер призван решить задачу обеспечения отказоустойчивости процессора. Предлагаемая модель отличается высокой работоспособностью и хорошей износостойкостью. Кулер выполнен из современных прочных материалов.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
95
Скорость вращения вентилятора
1500-4200 об/мин
Уровень шума
18
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Кулер исполняет одну из главных ролей в составе персональных компьютеров. Это легко объяснить тем, что процессор является главным конструктивным элементом любой системы, а кулер призван решить задачу обеспечения отказоустойчивости процессора. Предлагаемая модель отличается высокой работоспособностью и хорошей износостойкостью. Кулер выполнен из современных прочных материалов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Вентилятор для процессора Alseye AS-GH1700P-25AC (AS.01.07.0204) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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