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Вентилятор для процессора Alseye AS-GH1700P-25AC (AS.01.07.0204) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для процессора Alseye AS-GH1700P-25AC (AS.01.07.0204)

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Вентилятор для процессора Alseye AS-GH1700P-25AC (AS.01.07.0204) - фото 1
Вентилятор для процессора Alseye AS-GH1700P-25AC (AS.01.07.0204) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
95
  • Вентилятор для процессора Alseye AS-GH1700P-25AC (AS.01.07.0204) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Alseye AS-GH1700P-25AC (AS.01.07.0204) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717602
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
95
Скорость вращения вентилятора
1500-4200 об/мин
Уровень шума
18
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
119

Описание товара Вентилятор для процессора Alseye AS-GH1700P-25AC (AS.01.07.0204)

Кулер исполняет одну из главных ролей в составе персональных компьютеров. Это легко объяснить тем, что процессор является главным конструктивным элементом любой системы, а кулер призван решить задачу обеспечения отказоустойчивости процессора. Предлагаемая модель отличается высокой работоспособностью и хорошей износостойкостью. Кулер выполнен из современных прочных материалов.



Теги товара: Intel, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Alseye AS-GH1700P-25AC (AS.01.07.0204)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
95
Скорость вращения вентилятора
1500-4200 об/мин
Уровень шума
18
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Описание
Кулер исполняет одну из главных ролей в составе персональных компьютеров. Это легко объяснить тем, что процессор является главным конструктивным элементом любой системы, а кулер призван решить задачу обеспечения отказоустойчивости процессора. Предлагаемая модель отличается высокой работоспособностью и хорошей износостойкостью. Кулер выполнен из современных прочных материалов.


Теги товара: Intel, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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