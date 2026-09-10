Кулер для процессора FORMULA Verkho 2
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора FORMULA Verkho 2
Кулер для процессора AeroCool Verkho 2, имеющий башенную конструкцию, подходит для комплектации систем, оборудованных процессорами производства Intel и AMD. Модель оборудована 2 тепловыми трубками. Кулер способен обеспечить рассеивание мощности, достигающей 110 Вт. Этот показатель свидетельствует о возможности эффективной эксплуатации модели для отвода тепла с поверхности корпуса мощного процессора, работающего в интенсивном режиме. Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 работает с частотой, которая может изменяться в автоматическом режиме. Диапазон изменения частоты – от 800 до 2000 оборотов в минуту. Максимально возможный уровень шума – 25 дБ. Вентилятор, которым оборудован кулер, имеет размер 90x90 мм. Высота, ширина и длина кулера равны 125, 117 и 61.5 мм соответственно. В комплект поставки кулера входят термопаста, поставляемая в отдельной емкости, набор креплений для сокетов, рамка для сокетов LGA775 и LGA115x и документация. Кулер упакован в компактную коробку, имеющую лаконичный дизайн. На коробке размещена информация о технических характеристиках модели.
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