Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM (DP-ICAS-T31P)
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM (DP-ICAS-T31P)
Кулер для процессора DEEPCOOL THETA 31 PWM с горизонтальной схемой расположения способен отводить и рассеивать до 95 дБ тепловой энергии, которую выделяет центральный процессор LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155 или LGA 1200. Активная система воздушного охлаждения получает медно-алюминиевое основание и алюминиевый радиатор. В ней устанавливается один вентилятор размером 100x100 мм с регулировкой оборотов через ШИМ, который поддерживает скорость вращения 900-2400 об/мин. Шумность кулера изменяется в зависимости от оборотов вентилятора и может составлять 17.8-32.5 дБ. Процессорная система охлаждения DEEPCOOL THETA 31 PWM предполагает подключение к разъему питания и управления 4-pin. Изделие укомплектовано задней пластиной и винтами, за счет которых производится его крепление к центральному процессору, а также термопастой.
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