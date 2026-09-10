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Кулер Intel Original E97379 Soc-1150/1151/1155 PWM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер Intel Original E97379 Soc-1150/1151/1155 PWM

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Кулер Intel Original E97379 Soc-1150/1151/1155 PWM - фото 1
Кулер Intel Original E97379 Soc-1150/1151/1155 PWM - фото 2
Кулер Intel Original E97379 Soc-1150/1151/1155 PWM - фото 3
Кулер Intel Original E97379 Soc-1150/1151/1155 PWM - фото 4
Кулер Intel Original E97379 Soc-1150/1151/1155 PWM - фото 5
Кулер Intel Original E97379 Soc-1150/1151/1155 PWM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер Intel Original E97379 Soc-1150/1151/1155 PWM - фото 1
  • Кулер Intel Original E97379 Soc-1150/1151/1155 PWM - фото 2
  • Кулер Intel Original E97379 Soc-1150/1151/1155 PWM - фото 3
  • Кулер Intel Original E97379 Soc-1150/1151/1155 PWM - фото 4
  • Кулер Intel Original E97379 Soc-1150/1151/1155 PWM - фото 5
  • Кулер Intel Original E97379 Soc-1150/1151/1155 PWM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
400 руб.  740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 357968
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, г.
220

Описание товара Кулер Intel Original E97379 Soc-1150/1151/1155 PWM

Кулер для процессора Intel Original произведен крупной компанией с именем на рынке. Он адаптирован под сокеты Intel, а этот факт надо принимать во внимание при покупке. Высота у кулера небольшая – 58 мм. За счет этого он может использоваться в различных корпусах, не требуется много пространства для его размещения. Кулер Intel Original создает уровень шума до 38 дБ. В него встроен один 90-миллиметровый вентилятор. Скорость вращения крыльчатки настраивается по заложенным алгоритмам, она составляет от 1000 до 2200 оборотов в минуту. Основание и радиатор кулера изготовлены из алюминия. Он рассеивает мощность до 73 Вт, поэтому перед его приобретением надо проверить тепловыделение у применяемого процессора. Вентилятор на кулере нужно присоединить к питанию через коннектор 4-pin. Термопаста наносится на основание при изготовлении. Кулер готов к установке, осталось только разместить его на процессоре, надежно закрепить для предотвращения случайного смещения.

Отзывы о товаре Кулер Intel Original E97379 Soc-1150/1151/1155 PWM




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Кулер для процессора Intel Original произведен крупной компанией с именем на рынке. Он адаптирован под сокеты Intel, а этот факт надо принимать во внимание при покупке. Высота у кулера небольшая – 58 мм. За счет этого он может использоваться в различных корпусах, не требуется много пространства для его размещения. Кулер Intel Original создает уровень шума до 38 дБ. В него встроен один 90-миллиметровый вентилятор. Скорость вращения крыльчатки настраивается по заложенным алгоритмам, она составляет от 1000 до 2200 оборотов в минуту. Основание и радиатор кулера изготовлены из алюминия. Он рассеивает мощность до 73 Вт, поэтому перед его приобретением надо проверить тепловыделение у применяемого процессора. Вентилятор на кулере нужно присоединить к питанию через коннектор 4-pin. Термопаста наносится на основание при изготовлении. Кулер готов к установке, осталось только разместить его на процессоре, надежно закрепить для предотвращения случайного смещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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