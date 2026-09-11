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Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195)

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Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 1
Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 2
Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 3
Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 4
Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 5
Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 6
Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 7
Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 8
Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 9
Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 10
Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 11
Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 12
Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 13
Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 14
Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 15
Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
FRGB
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
110
Диаметр вентилятора, мм
90
  • Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 1
  • Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 2
  • Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 3
  • Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 4
  • Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 5
  • Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 6
  • Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 7
  • Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 8
  • Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 9
  • Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 10
  • Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 11
  • Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 12
  • Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 13
  • Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 14
  • Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 15
  • Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539382
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Характеристики

Бренд
AEROCOOL
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
110
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
1800 об/мин
Уровень шума
25.7
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
30

Описание товара Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195)

Кулер для процессора AeroCool Air Frost 2 [ACTC-AF20217.01] обладает совместимостью с процессорами подавляющего большинства распространенных в настоящее время сокетов. Устройство, способное обеспечить рассеивание мощности до 110 Вт, может проявить свою эффективность в составе универсального офисного или домашнего компьютера. Преимуществом кулера является компактность: его высота равна лишь 78 мм. Вы будете располагать возможностью задействовать модель при сборке компьютера, смонтированного в ультракомпактном корпусе. Кулер AeroCool Air Frost 2 [ACTC-AF20217.01] оснащен 90-миллиметровым вентилятором, который вращается с постоянной скоростью. Частота вращения – 1800 оборотов в минуту. Вентилятор создает поток воздуха 45.6 CFM. Уровень шума незначителен: величина данного показателя равна 25.7 дБ. Разъем для подключения вентилятора – 3-pin. Особенностью «внешности» кулера является наличие разноцветной подсветки. В комплекте – документация и набор креплений. Коробка, в которую упакован кулер, имеет привлекательный дизайн.



Теги товара: Алюминий, FRGB

Отзывы о товаре Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195)




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Характеристики
Бренд
AEROCOOL
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
110
Диаметр вентилятора, мм
90
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
1800 об/мин
Уровень шума
25.7
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора AeroCool Air Frost 2 [ACTC-AF20217.01] обладает совместимостью с процессорами подавляющего большинства распространенных в настоящее время сокетов. Устройство, способное обеспечить рассеивание мощности до 110 Вт, может проявить свою эффективность в составе универсального офисного или домашнего компьютера. Преимуществом кулера является компактность: его высота равна лишь 78 мм. Вы будете располагать возможностью задействовать модель при сборке компьютера, смонтированного в ультракомпактном корпусе. Кулер AeroCool Air Frost 2 [ACTC-AF20217.01] оснащен 90-миллиметровым вентилятором, который вращается с постоянной скоростью. Частота вращения – 1800 оборотов в минуту. Вентилятор создает поток воздуха 45.6 CFM. Уровень шума незначителен: величина данного показателя равна 25.7 дБ. Разъем для подключения вентилятора – 3-pin. Особенностью «внешности» кулера является наличие разноцветной подсветки. В комплекте – документация и набор креплений. Коробка, в которую упакован кулер, имеет привлекательный дизайн.


Теги товара: Алюминий, FRGB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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