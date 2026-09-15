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Кулер Zalman CNPS14X DUO Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер Zalman CNPS14X DUO Black

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Кулер Zalman CNPS14X DUO Black - фото 1
Кулер Zalman CNPS14X DUO Black - фото 2
Кулер Zalman CNPS14X DUO Black - фото 3
Кулер Zalman CNPS14X DUO Black - фото 4
Кулер Zalman CNPS14X DUO Black - фото 5
Кулер Zalman CNPS14X DUO Black - фото 6
Кулер Zalman CNPS14X DUO Black - фото 7
Кулер Zalman CNPS14X DUO Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
270
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер Zalman CNPS14X DUO Black - фото 1
  • Кулер Zalman CNPS14X DUO Black - фото 2
  • Кулер Zalman CNPS14X DUO Black - фото 3
  • Кулер Zalman CNPS14X DUO Black - фото 4
  • Кулер Zalman CNPS14X DUO Black - фото 5
  • Кулер Zalman CNPS14X DUO Black - фото 6
  • Кулер Zalman CNPS14X DUO Black - фото 7
  • Кулер Zalman CNPS14X DUO Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674646
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер Zalman CNPS14X DUO Black
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
270
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х16
Вес, кг.
1.67

Описание товара Кулер Zalman CNPS14X DUO Black

Кулер для процессора ZALMAN CNPS14X DUO BLACK – воздушная система охлаждения, которая справится с отводом тепла от чипсета мощностью до 270 Вт. Модель обладает размерами 126x135x159 мм и весит 1160 г. Двухбашенная конструкция предусматривает шесть медных теплопроводящих трубок диаметром 6 мм и основание с теплораспределительной подошвой. Тепловые трубки полностью заключены в опорную пластину для полного контакта с процессорной крышкой по всей площади поверхности тепловых трубок. Это позволяет увеличить эффективность теплообмена. Кулер для процессора ZALMAN CNPS14X DUO BLACK совместим с востребованными сокетами от AMD и Intel.

Отзывы о товаре Кулер Zalman CNPS14X DUO Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
270
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ZALMAN CNPS14X DUO BLACK – воздушная система охлаждения, которая справится с отводом тепла от чипсета мощностью до 270 Вт. Модель обладает размерами 126x135x159 мм и весит 1160 г. Двухбашенная конструкция предусматривает шесть медных теплопроводящих трубок диаметром 6 мм и основание с теплораспределительной подошвой. Тепловые трубки полностью заключены в опорную пластину для полного контакта с процессорной крышкой по всей площади поверхности тепловых трубок. Это позволяет увеличить эффективность теплообмена. Кулер для процессора ZALMAN CNPS14X DUO BLACK совместим с востребованными сокетами от AMD и Intel.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер Zalman CNPS14X DUO Black - купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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