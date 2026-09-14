Комплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Комплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE
Вентилятор Gigabyte AORUS EZ CHAIN FAN 120 ICE (3-Pack) представляет собой комплект из трех высокопроизводительных 120-мм вентиляторов, разработанных для эффективного охлаждения компьютерных систем. Каждый вентилятор оснащен 4-контактным PWM-разъемом для точного управления скоростью вращения в диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту. При максимальной производительности уровень шума составляет всего 29 дБ, что обеспечивает тихую работу системы. Модель отличается белым цветом корпуса и поддерживает технологию ARGB-подсветки, позволяющую создавать уникальные световые эффекты. Вентиляторы оснащены инновационной системой EZ-Chain для удобного соединения и прокладки кабелей, что значительно упрощает процесс сборки и кабельный менеджмент в компьютерном корпусе.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитКулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720...
-
В наличииЦена 5 250 руб.1313 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS)
-
В наличииЦена 5 380 руб.1345 руб. в СплитКулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G)
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитСистема водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A)...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 WHITE M...
-
В наличииЦена 6 170 руб.1543 руб. в СплитСистема водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWA...
-
В наличииЦена 6 300 руб.1575 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A15 240 MSI
-
В наличииЦена 6 320 руб.1580 руб. в СплитСистема водяного охлаждения Thermaltake LA360-S (CL-W462-PL12SW-...
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 360 MSI
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 360 WHITE M...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Отзывы о товаре Комплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE