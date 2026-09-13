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Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый

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Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 1
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 2
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 3
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 4
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 5
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 6
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 7
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 8
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 9
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 10
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 11
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 1
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 2
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 3
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 4
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 5
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 6
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 7
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 8
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 9
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 10
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 11
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716504
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
35
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х22х17
Вес, кг.
2.25

Описание товара Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый

Система охлаждения ID-Cooling FX240 PRO WHITE рассчитана на обслуживание процессоров подавляющего большинства актуальных сокетов. Показатель рассеиваемой мощности значителен – 300 Вт. Устройство способно гарантировать безопасность эксплуатации очень мощного процессора. Диапазон частоты вращения вентиляторов – от 500 до 1800 оборотов в минуту. Размеры алюминиевого радиатора – 276x120x27 мм.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Pro (FX240 PRO WHITE) белый




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
35
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения ID-Cooling FX240 PRO WHITE рассчитана на обслуживание процессоров подавляющего большинства актуальных сокетов. Показатель рассеиваемой мощности значителен – 300 Вт. Устройство способно гарантировать безопасность эксплуатации очень мощного процессора. Диапазон частоты вращения вентиляторов – от 500 до 1800 оборотов в минуту. Размеры алюминиевого радиатора – 276x120x27 мм.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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