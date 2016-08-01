Top.Mail.Ru
Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016 - фото 1
Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016 - фото 2
Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016 - фото 3
Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016 - фото 4
Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016 - фото 5
Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016 - фото 6
Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016 - фото 7
Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
900-3000 об/мин
  • Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016 - фото 1
  • Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016 - фото 2
  • Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016 - фото 3
  • Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016 - фото 4
  • Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016 - фото 5
  • Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016 - фото 6
  • Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016 - фото 7
  • Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718954
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
900-3000 об/мин
Уровень шума
45
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х49х42
Вес, кг.
20.4

Описание товара Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016

Кулер для процессора Alseye оснащён сразу двумя мощными вентиляторами диаметром 120 мм — такой тандем эффективно рассеивает лишнее тепло даже при серьёзных нагрузках и помогает поддерживать стабильную работу вашего ПК. Радиатор выполнен из алюминия с медными элементами, что обеспечивает быстрый отвод тепла от процессора. Уровень шума 45 дБ — оптимальный баланс между производительным охлаждением и комфортом во время работы или игр. Такая система охлаждения отлично подойдёт тем, кто собирает игровой или рабочий компьютер и хочет защитить процессор от перегрева без лишних хлопот.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
900-3000 об/мин
Уровень шума
45
Развернуть
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора Alseye оснащён сразу двумя мощными вентиляторами диаметром 120 мм — такой тандем эффективно рассеивает лишнее тепло даже при серьёзных нагрузках и помогает поддерживать стабильную работу вашего ПК. Радиатор выполнен из алюминия с медными элементами, что обеспечивает быстрый отвод тепла от процессора. Уровень шума 45 дБ — оптимальный баланс между производительным охлаждением и комфортом во время работы или игр. Такая система охлаждения отлично подойдёт тем, кто собирает игровой или рабочий компьютер и хочет защитить процессор от перегрева без лишних хлопот.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для процессора Alseye AS.01.08.0016 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...