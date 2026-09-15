Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб.
В наличии
Код товара: 655868
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1850
Минимальная скорость вращения, об/мин
300
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Уровень шума
29.4
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х17
Вес, кг.
1.15
Описание товара Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1)
Мощный кулер для процессора DEEPCOOL AK500 ZERO DARK оснащен вентилятором 12 см, 5 тепловыми трубками и большим радиатором. Устройство развивает скорость в пределах 500-1850 об/мин, сохраняет баланс между бесшумным движением лопастей и эффективным охлаждением под нагрузкой. Мощность рассеивания 240 Вт помогает поддерживать оптимальную температуру компонентов при работе системы на пике производительности. DEEPCOOL AK500 ZERO DARK привлекает внимание стильным дизайном с окрашенными в черный цвет деталями. Модель с двунаправленными медными трубками сохраняет эффективность охлаждения при установке в любом положении. Кулер не требует разборки при монтаже, сохраняет удобный доступ к слотам материнской платы.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1850
Минимальная скорость вращения, об/мин
300
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Уровень шума
29.4
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Мощный кулер для процессора DEEPCOOL AK500 ZERO DARK оснащен вентилятором 12 см, 5 тепловыми трубками и большим радиатором. Устройство развивает скорость в пределах 500-1850 об/мин, сохраняет баланс между бесшумным движением лопастей и эффективным охлаждением под нагрузкой. Мощность рассеивания 240 Вт помогает поддерживать оптимальную температуру компонентов при работе системы на пике производительности. DEEPCOOL AK500 ZERO DARK привлекает внимание стильным дизайном с окрашенными в черный цвет деталями. Модель с двунаправленными медными трубками сохраняет эффективность охлаждения при установке в любом положении. Кулер не требует разборки при монтаже, сохраняет удобный доступ к слотам материнской платы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 1156, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Медь, Алюминий+Медь, RGB
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 1156, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Медь, Алюминий+Медь, RGB
Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1) – стоимость товара 4570 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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