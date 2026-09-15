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Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1)

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Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1) - фото 1
Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1) - фото 2
Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1) - фото 3
Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1) - фото 4
Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1) - фото 5
Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1) - фото 6
Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1) - фото 7
Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
  • Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1) - фото 1
  • Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1) - фото 2
  • Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1) - фото 3
  • Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1) - фото 4
  • Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1) - фото 5
  • Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1) - фото 6
  • Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1) - фото 7
  • Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655868
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1)
4 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1850
Минимальная скорость вращения, об/мин
300
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Уровень шума
29.4
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х17
Вес, кг.
1.15

Описание товара Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1)

Мощный кулер для процессора DEEPCOOL AK500 ZERO DARK оснащен вентилятором 12 см, 5 тепловыми трубками и большим радиатором. Устройство развивает скорость в пределах 500-1850 об/мин, сохраняет баланс между бесшумным движением лопастей и эффективным охлаждением под нагрузкой. Мощность рассеивания 240 Вт помогает поддерживать оптимальную температуру компонентов при работе системы на пике производительности. DEEPCOOL AK500 ZERO DARK привлекает внимание стильным дизайном с окрашенными в черный цвет деталями. Модель с двунаправленными медными трубками сохраняет эффективность охлаждения при установке в любом положении. Кулер не требует разборки при монтаже, сохраняет удобный доступ к слотам материнской платы.

Отзывы о товаре Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1850
Минимальная скорость вращения, об/мин
300
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Уровень шума
29.4
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный кулер для процессора DEEPCOOL AK500 ZERO DARK оснащен вентилятором 12 см, 5 тепловыми трубками и большим радиатором. Устройство развивает скорость в пределах 500-1850 об/мин, сохраняет баланс между бесшумным движением лопастей и эффективным охлаждением под нагрузкой. Мощность рассеивания 240 Вт помогает поддерживать оптимальную температуру компонентов при работе системы на пике производительности. DEEPCOOL AK500 ZERO DARK привлекает внимание стильным дизайном с окрашенными в черный цвет деталями. Модель с двунаправленными медными трубками сохраняет эффективность охлаждения при установке в любом положении. Кулер не требует разборки при монтаже, сохраняет удобный доступ к слотам материнской платы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK500-BKNNMT-G-1) – стоимость товара 4570 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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