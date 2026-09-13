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Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый

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Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 1
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 2
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 3
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 4
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 5
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 6
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 7
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 8
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 9
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 10
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 11
Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 1
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 2
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 3
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 4
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 5
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 6
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 7
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 8
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 9
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 10
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 11
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716502
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х22х17
Вес, кг.
2.25

Описание товара Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый

Необслуживаемая система охлаждения ID-Cooling FX240 INF WHITE рассеивает мощность до 300 Вт и подходит для обслуживания большинства многоядерных процессоров в составе игровых и мощных универсальных ПК. Устройство в дизайном в белом цвете сочетает производительность с компактностью: монтажный размер радиатора равен 240 мм. Параметр гарантирует совместимость модели с большинством корпусов для геймерских компьютеров. Дополнительное оснащение системы – интегрированная в вентиляторы и водоблок подсветка ARGB. Ее принципиальное преимущество – возможность одновременного отображения разных цветов. Система охлаждения ID-Cooling FX240 INF WHITE совместима с сокетами AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700 и LGA 1851. В оснащение модели входят 2 вентилятора типоразмера 120 мм на базе малошумных гидродинамических подшипников с увеличенным ресурсом. Их частота вращения регулируется автоматически и меняется в диапазоне от 300 до 2000 об/мин. Каждый из вентиляторов генерирует поток воздуха до 58 CFM и производит шум уровнем до 27.2 дБ. Последний показатель приблизительно соответствует слышимости тихого шепота с расстояния около 1 м.

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Необслуживаемая система охлаждения ID-Cooling FX240 INF WHITE рассеивает мощность до 300 Вт и подходит для обслуживания большинства многоядерных процессоров в составе игровых и мощных универсальных ПК. Устройство в дизайном в белом цвете сочетает производительность с компактностью: монтажный размер радиатора равен 240 мм. Параметр гарантирует совместимость модели с большинством корпусов для геймерских компьютеров. Дополнительное оснащение системы – интегрированная в вентиляторы и водоблок подсветка ARGB. Ее принципиальное преимущество – возможность одновременного отображения разных цветов. Система охлаждения ID-Cooling FX240 INF WHITE совместима с сокетами AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700 и LGA 1851. В оснащение модели входят 2 вентилятора типоразмера 120 мм на базе малошумных гидродинамических подшипников с увеличенным ресурсом. Их частота вращения регулируется автоматически и меняется в диапазоне от 300 до 2000 об/мин. Каждый из вентиляторов генерирует поток воздуха до 58 CFM и производит шум уровнем до 27.2 дБ. Последний показатель приблизительно соответствует слышимости тихого шепота с расстояния около 1 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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