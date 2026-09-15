Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE
Кулер для процессора ID-COOLING FROZN A620 предназначен для использования с процессором на сокете AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151 или с другим разъемом подключения. Универсальный башенный кулер с медным основанием, 6 теплотрубками и радиатором из алюминия монтируется над ЦПУ через прослойку из термопасты и отводит выделяемое им под нагрузкой тепло. Модель может отводить до 270 Вт тепловой энергии и подходит для производительных игровых сборок. Процессорная система охлаждения ID-COOLING FROZN A620 с двумя вентиляторами размером 120 мм предполагает подключение к паре портов питания типа 4-pin. Скорость вращения вентиляторов задается автоматикой материнской платы через ШИМ и может варьироваться в диапазоне 500-2000 об/мин в зависимости от текущей нагрузки процессора. Вентиляторы базируются на долговечных гидродинамических подшипниках.
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