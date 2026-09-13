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Система водяного охлаждения Deepcool LE240 V2 (R-LE240-BKAMMC-G-2) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения Deepcool LE240 V2 (R-LE240-BKAMMC-G-2) черный

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Система водяного охлаждения Deepcool LE240 V2 (R-LE240-BKAMMC-G-2) черный - фото 1
Система водяного охлаждения Deepcool LE240 V2 (R-LE240-BKAMMC-G-2) черный - фото 2
Система водяного охлаждения Deepcool LE240 V2 (R-LE240-BKAMMC-G-2) черный - фото 3
Система водяного охлаждения Deepcool LE240 V2 (R-LE240-BKAMMC-G-2) черный - фото 4
Система водяного охлаждения Deepcool LE240 V2 (R-LE240-BKAMMC-G-2) черный - фото 5
Система водяного охлаждения Deepcool LE240 V2 (R-LE240-BKAMMC-G-2) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE240 V2 (R-LE240-BKAMMC-G-2) черный - фото 1
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE240 V2 (R-LE240-BKAMMC-G-2) черный - фото 2
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE240 V2 (R-LE240-BKAMMC-G-2) черный - фото 3
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE240 V2 (R-LE240-BKAMMC-G-2) черный - фото 4
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE240 V2 (R-LE240-BKAMMC-G-2) черный - фото 5
  • Система водяного охлаждения Deepcool LE240 V2 (R-LE240-BKAMMC-G-2) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716490
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2100 об/мин
Уровень шума
31.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х20х17
Вес, кг.
2.02

Описание товара Система водяного охлаждения Deepcool LE240 V2 (R-LE240-BKAMMC-G-2) черный

Ищете надёжную систему охлаждения для компьютера? Deepcool LE240 V2 — отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить стабильную работу своего ПК даже при высоких нагрузках. С Deepcool LE240 V2 ваш компьютер будет работать стабильно и без перегрева даже в самых требовательных задачах!



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Deepcool LE240 V2 (R-LE240-BKAMMC-G-2) черный




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2100 об/мин
Уровень шума
31.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Ищете надёжную систему охлаждения для компьютера? Deepcool LE240 V2 — отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить стабильную работу своего ПК даже при высоких нагрузках. С Deepcool LE240 V2 ваш компьютер будет работать стабильно и без перегрева даже в самых требовательных задачах!


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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