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Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030)

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Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030) - фото 1
Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030) - фото 2
Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030) - фото 3
Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030) - фото 4
Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030) - фото 5
Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030) - фото 6
Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030) - фото 7
Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030) - фото 1
  • Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030) - фото 2
  • Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030) - фото 3
  • Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030) - фото 4
  • Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030) - фото 5
  • Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030) - фото 6
  • Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030) - фото 7
  • Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
4 880 руб.  7 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666939
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
17х12х3
Вес, г.
742

Описание товара Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030)

Комплект вентиляторов ASUS TUF GAMING TF120 ARGB 3IN1 [90DA0033-B09030] состоит из трех приспособлений и рассчитан на 25000 ч каждый. Изделие характеризуется низким уровнем шума до максимальных 29 дБ и долговечностью. Размер составляет 120х120 мм, что подходит для большинства системных блоков. Специальная прокладка уменьшает вибрацию и увеличивает производительность. Комплект вентиляторов ASUS TUF GAMING TF120 ARGB 3IN1 [90DA0030-B09030] вращается на гидродинамических подшипниках, который обеспечивает длительную эксплуатацию. ARGB-подсветка со светодиодной матрицей размещена на каждой лопасти, благодаря чему свет излучается равномерно и ярко. Модель вращается в автоматическом режиме со скоростью до 1900 об/мин, что оптимально для игровых устройств.

Отзывы о товаре Комплект вентиляторов для корпуса ASUS TUF GAMING TF120 ARGB (90DA0033-B09030)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Комплект вентиляторов ASUS TUF GAMING TF120 ARGB 3IN1 [90DA0033-B09030] состоит из трех приспособлений и рассчитан на 25000 ч каждый. Изделие характеризуется низким уровнем шума до максимальных 29 дБ и долговечностью. Размер составляет 120х120 мм, что подходит для большинства системных блоков. Специальная прокладка уменьшает вибрацию и увеличивает производительность. Комплект вентиляторов ASUS TUF GAMING TF120 ARGB 3IN1 [90DA0030-B09030] вращается на гидродинамических подшипниках, который обеспечивает длительную эксплуатацию. ARGB-подсветка со светодиодной матрицей размещена на каждой лопасти, благодаря чему свет излучается равномерно и ярко. Модель вращается в автоматическом режиме со скоростью до 1900 об/мин, что оптимально для игровых устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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