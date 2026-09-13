Система водяного охлаждения PcCooler DA360 BK (DA360-BKAWXX-GL) черный
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Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения PcCooler DA360 BK (DA360-BKAWXX-GL) черный
Окунитесь в мир мощного и эффектного охлаждения с системой PCcooler для процессора! Она оснащена тремя 120-миллиметровыми вентиляторами, что обеспечивает по-настоящему эффективный отвод тепла и подходит для высокопроизводительных сборок. В основе радиатора — алюминий: он быстро рассеивает лишний жар, сохраняя стабильную работу ПК даже при экстремальных нагрузках. Максимальная рассеиваемая мощность в 300 Вт отлично справится с современными процессорами Intel и AMD — неважно, играете вы или работаете с ресурсоемкими задачами. Регулятор оборотов с поддержкой PWM даёт полный контроль над скоростью вентиляторов и уровнем шума, который составляет всего 33,8 дБ — ваше оборудование не будет отвлекать вас посторонними звуками. Жидкостное охлаждение ускоряет теплоотвод, а ARGB-подсветка превращает ваш компьютер в стильный акцент рабочего места. Гидродинамический подшипник гарантирует долгий срок службы вентиляторов. Термопаста уже в комплекте: вы сразу готовы к установке, без лишних хлопот!
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