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Система водяного охлаждения PcCooler DA360 BK (DA360-BKAWXX-GL) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения PcCooler DA360 BK (DA360-BKAWXX-GL) черный

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Система водяного охлаждения PcCooler DA360 BK (DA360-BKAWXX-GL) черный - фото 1
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 BK (DA360-BKAWXX-GL) черный - фото 2
Система водяного охлаждения PcCooler DA360 BK (DA360-BKAWXX-GL) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 BK (DA360-BKAWXX-GL) черный - фото 1
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 BK (DA360-BKAWXX-GL) черный - фото 2
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA360 BK (DA360-BKAWXX-GL) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716544
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800об/мин
Уровень шума
33.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х25х15
Вес, кг.
2.23

Описание товара Система водяного охлаждения PcCooler DA360 BK (DA360-BKAWXX-GL) черный

Окунитесь в мир мощного и эффектного охлаждения с системой PCcooler для процессора! Она оснащена тремя 120-миллиметровыми вентиляторами, что обеспечивает по-настоящему эффективный отвод тепла и подходит для высокопроизводительных сборок. В основе радиатора — алюминий: он быстро рассеивает лишний жар, сохраняя стабильную работу ПК даже при экстремальных нагрузках. Максимальная рассеиваемая мощность в 300 Вт отлично справится с современными процессорами Intel и AMD — неважно, играете вы или работаете с ресурсоемкими задачами. Регулятор оборотов с поддержкой PWM даёт полный контроль над скоростью вентиляторов и уровнем шума, который составляет всего 33,8 дБ — ваше оборудование не будет отвлекать вас посторонними звуками. Жидкостное охлаждение ускоряет теплоотвод, а ARGB-подсветка превращает ваш компьютер в стильный акцент рабочего места. Гидродинамический подшипник гарантирует долгий срок службы вентиляторов. Термопаста уже в комплекте: вы сразу готовы к установке, без лишних хлопот!



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения PcCooler DA360 BK (DA360-BKAWXX-GL) черный




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800об/мин
Уровень шума
33.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Окунитесь в мир мощного и эффектного охлаждения с системой PCcooler для процессора! Она оснащена тремя 120-миллиметровыми вентиляторами, что обеспечивает по-настоящему эффективный отвод тепла и подходит для высокопроизводительных сборок. В основе радиатора — алюминий: он быстро рассеивает лишний жар, сохраняя стабильную работу ПК даже при экстремальных нагрузках. Максимальная рассеиваемая мощность в 300 Вт отлично справится с современными процессорами Intel и AMD — неважно, играете вы или работаете с ресурсоемкими задачами. Регулятор оборотов с поддержкой PWM даёт полный контроль над скоростью вентиляторов и уровнем шума, который составляет всего 33,8 дБ — ваше оборудование не будет отвлекать вас посторонними звуками. Жидкостное охлаждение ускоряет теплоотвод, а ARGB-подсветка превращает ваш компьютер в стильный акцент рабочего места. Гидродинамический подшипник гарантирует долгий срок службы вентиляторов. Термопаста уже в комплекте: вы сразу готовы к установке, без лишних хлопот!


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB
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Отзывы


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