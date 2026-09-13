Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD)
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Характеристики
Описание товара Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD)
Кулер для процессора Deepcool AG620 BK ARGB V2 Гениальность в дизайне Узнаваемый дизайн стека матричных ребер DeepCool выполнен в темно-черном покрытии и обеспечивает превосходное соотношение цены и качества. В сочетании с уникальной верхней крышкой ARGB и минималистичным полупрозрачным логотипом AG620 BK ARGB V2 обеспечивает беспрецедентный и уникальный эффект освещения. Значительно мощное охлаждение Обновление новейшей технологии Core Touch Technology 2.0 от DeepCool значительно повышает охлаждающую способность. Тепловые трубки оптимизированы и расположены так, чтобы обеспечить наилучшую возможную теплопередачу через никелированную охлаждающую пластину от ЦП IHS. В результате CTT 2.0 обеспечивает повышение охлаждающей способности. Сбалансированная двунаправленная тепловая трубка Благодаря оптимизации внутренней капиллярной структуры и впрыску точного количества жидкости тепловая трубка обеспечивает наилучшую эффективность рассеивания тепла независимо от того, находится ли охладитель в вертикальном или горизонтальном корпусе. Это идеальное соотношение обеспечивает высокоэффективный фазовый переход по всей тепловой трубке и обеспечивает более низкое тепловое сопротивление в широком диапазоне TDP. Яркий, тихий и способный Получите лучшее из обоих миров с двумя точно настроенными 120-мм вентиляторами ARGB PWM, разработанными для оптимального баланса между максимальной производительностью под нагрузкой и бесшумной эффективностью в режиме ожидания. Высокоэффективны с сильным статическим давлением для быстрой передачи тепла по всему радиатору. Простая и безопасная установка Входящий в комплект цельнометаллический монтажный кронштейн обеспечивает простой процесс установки, гарантируя надлежащий контакт и одинаковое давление на платформах Intel и AMD.
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