Вентилятор Ocypus Iota A62 WH
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723463
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
600
Описание товара Вентилятор Ocypus Iota A62 WH
Вентилятор Ocypus Iota A62 — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего процессора. Он совместим со всеми процессорами Intel и AMD, что делает его универсальным выбором для различных систем.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Медь, Алюминий+Медь
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитСистема водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf черный
-
В наличииЦена 3 870 руб.968 руб. в СплитВентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 B...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитКулер Zalman CNPS14X DUO Black
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитКулер для процессора Deepcool AK500 (R-AK500-BKNNMT-G)
-
В наличииЦена 4 540 руб.1135 руб. в СплитКомплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB...
-
В наличииЦена 4 760 руб.1190 руб. в СплитСистема водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Pro черный
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитКулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720...
-
В наличииЦена 5 260 руб.1315 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS)
-
В наличииЦена 5 380 руб.1345 руб. в СплитКулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G)
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитСистема водяного охлаждения ID-Cooling FX360 Inf черный
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитСистема водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A)...
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Вентилятор Ocypus Iota A62 — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего процессора. Он совместим со всеми процессорами Intel и AMD, что делает его универсальным выбором для различных систем.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Медь, Алюминий+Медь
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Медь, Алюминий+Медь
Вентилятор Ocypus Iota A62 WH - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вентилятор Ocypus Iota A62 WH