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Вентилятор Arctic Cooling S4028-15K (ACFAN00274A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор Arctic Cooling S4028-15K (ACFAN00274A)

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Вентилятор Arctic Cooling S4028-15K (ACFAN00274A) - фото 1
Вентилятор Arctic Cooling S4028-15K (ACFAN00274A) - фото 2
Вентилятор Arctic Cooling S4028-15K (ACFAN00274A) - фото 3
Вентилятор Arctic Cooling S4028-15K (ACFAN00274A) - фото 4
Вентилятор Arctic Cooling S4028-15K (ACFAN00274A) - фото 5
Вентилятор Arctic Cooling S4028-15K (ACFAN00274A) - фото 6
Вентилятор Arctic Cooling S4028-15K (ACFAN00274A) - фото 7
Вентилятор Arctic Cooling S4028-15K (ACFAN00274A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
5
Диаметр вентилятора, мм
40
Скорость вращения вентилятора
1400 об/мин
  • Вентилятор Arctic Cooling S4028-15K (ACFAN00274A) - фото 1
  • Вентилятор Arctic Cooling S4028-15K (ACFAN00274A) - фото 2
  • Вентилятор Arctic Cooling S4028-15K (ACFAN00274A) - фото 3
  • Вентилятор Arctic Cooling S4028-15K (ACFAN00274A) - фото 4
  • Вентилятор Arctic Cooling S4028-15K (ACFAN00274A) - фото 5
  • Вентилятор Arctic Cooling S4028-15K (ACFAN00274A) - фото 6
  • Вентилятор Arctic Cooling S4028-15K (ACFAN00274A) - фото 7
  • Вентилятор Arctic Cooling S4028-15K (ACFAN00274A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717621
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
5
Диаметр вентилятора, мм
40
Скорость вращения вентилятора
1400 об/мин
Размеры в упаковке, см
41х40х26
Вес, кг.
10.28

Описание товара Вентилятор Arctic Cooling S4028-15K (ACFAN00274A)

Комплект вентиляторов Arctic Cooling S4028-15K предназначен для обслуживания роутеров, сетевого оборудования, мини ПК, принтеров 3D и других устройств. В него входят 5 вентиляторов с размерами 40x40 мм. Благодаря скорости вращения крыльчатки 1400-15000 об/мин они формируют интенсивный воздушный поток и обеспечивают стабильную циркуляцию. Технология ШИМ гарантирует автоматическое управление скоростью в зависимости от нагрузки. Вентиляторы Arctic Cooling S4028-15K оборудованы шарикоподшипником, который отличается низким шумом и стабильностью в процессе эксплуатации. В комплект входят крепежные элементы для удобного монтажа.



Теги товара: Для корпуса, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Arctic Cooling S4028-15K (ACFAN00274A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
5
Диаметр вентилятора, мм
40
Скорость вращения вентилятора
1400 об/мин
Описание
Комплект вентиляторов Arctic Cooling S4028-15K предназначен для обслуживания роутеров, сетевого оборудования, мини ПК, принтеров 3D и других устройств. В него входят 5 вентиляторов с размерами 40x40 мм. Благодаря скорости вращения крыльчатки 1400-15000 об/мин они формируют интенсивный воздушный поток и обеспечивают стабильную циркуляцию. Технология ШИМ гарантирует автоматическое управление скоростью в зависимости от нагрузки. Вентиляторы Arctic Cooling S4028-15K оборудованы шарикоподшипником, который отличается низким шумом и стабильностью в процессе эксплуатации. В комплект входят крепежные элементы для удобного монтажа.


Теги товара: Для корпуса, 4-pin, 4-pin PWM
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Доставка
Отзывы


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