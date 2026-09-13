Top.Mail.Ru
Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый - фото 1
Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый - фото 2
Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый - фото 3
Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый - фото 4
Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый - фото 5
Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый - фото 6
Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый - фото 7
Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
270
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый - фото 1
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый - фото 2
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый - фото 3
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый - фото 4
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый - фото 5
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый - фото 6
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый - фото 7
  • Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716543
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
270
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800об/мин
Уровень шума
33.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х25х15
Вес, кг.
1.79

Описание товара Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый

Жидкостная система охлаждения PcCOOLER создана для тех, кто ценит мощность и стиль в одном флаконе. Два крупных вентилятора по 120 мм обеспечивают интенсивный поток воздуха, эффективно справляясь с охлаждением процессоров Intel и AMD даже при высоких нагрузках. Радиатор из алюминия быстро отводит тепло, а максимальная рассеиваемая мощность в 270 Вт говорит о готовности к серьезному разгону. Гидродинамические подшипники дарят не только плавную и тихую работу – уровень шума лишь 33,8 дБ, — но и длительный срок службы. Регулятор оборотов PWM и 4?pin коннектор позволяют гибко управлять скоростью вентиляторов под ваши задачи. Эффектная ARGB?подсветка выделит ваш ПК среди остальных, добавив ярких красок. В комплекте уже есть термопаста, так что установка не отнимет много времени. PcCOOLER — это продуманное решение для тех, кто хочет видеть перед собой красивую и крайне производительную систему охлаждения процессора.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
270
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800об/мин
Уровень шума
33.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Жидкостная система охлаждения PcCOOLER создана для тех, кто ценит мощность и стиль в одном флаконе. Два крупных вентилятора по 120 мм обеспечивают интенсивный поток воздуха, эффективно справляясь с охлаждением процессоров Intel и AMD даже при высоких нагрузках. Радиатор из алюминия быстро отводит тепло, а максимальная рассеиваемая мощность в 270 Вт говорит о готовности к серьезному разгону. Гидродинамические подшипники дарят не только плавную и тихую работу – уровень шума лишь 33,8 дБ, — но и длительный срок службы. Регулятор оборотов PWM и 4?pin коннектор позволяют гибко управлять скоростью вентиляторов под ваши задачи. Эффектная ARGB?подсветка выделит ваш ПК среди остальных, добавив ярких красок. В комплекте уже есть термопаста, так что установка не отнимет много времени. PcCOOLER — это продуманное решение для тех, кто хочет видеть перед собой красивую и крайне производительную систему охлаждения процессора.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...