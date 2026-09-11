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Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB (RR-212TK-18PA-R1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB (RR-212TK-18PA-R1)

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Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB (RR-212TK-18PA-R1) - фото 1
Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB (RR-212TK-18PA-R1) - фото 2
Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB (RR-212TK-18PA-R1) - фото 3
Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB (RR-212TK-18PA-R1) - фото 4
Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB (RR-212TK-18PA-R1) - фото 5
Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB (RR-212TK-18PA-R1) - фото 6
Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB (RR-212TK-18PA-R1) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB (RR-212TK-18PA-R1) - фото 1
  • Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB (RR-212TK-18PA-R1) - фото 2
  • Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB (RR-212TK-18PA-R1) - фото 3
  • Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB (RR-212TK-18PA-R1) - фото 4
  • Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB (RR-212TK-18PA-R1) - фото 5
  • Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB (RR-212TK-18PA-R1) - фото 6
  • Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB (RR-212TK-18PA-R1) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538883
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Характеристики

Бренд
Cooler Master
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
61х34х25
Вес, кг.
12.24

Описание товара Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB (RR-212TK-18PA-R1)

Эффективное устройство охлаждения (кулер) COOLER MASTER Hyper 212 LED порадует продвинутых и начинающих пользователей низким уровнем шума в процессе работы. Постороннее жужжание больше не будет отвлекать вас от важных дел. Изделие легко фиксируется на материнской плате. Предназначено для процессоров с тепловыделением до 130 Вт. Стильная подсветка устройства охлаждения (кулер) COOLER MASTER Hyper 212 LED станет приятным дополнением для системных блоков с прозрачными стенками. Скромный уровень энергопотребления при максимально продуктивной работе позволит вам сэкономить без вреда для вашего компьютера.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB (RR-212TK-18PA-R1)




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Характеристики
Бренд
Cooler Master
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Эффективное устройство охлаждения (кулер) COOLER MASTER Hyper 212 LED порадует продвинутых и начинающих пользователей низким уровнем шума в процессе работы. Постороннее жужжание больше не будет отвлекать вас от важных дел. Изделие легко фиксируется на материнской плате. Предназначено для процессоров с тепловыделением до 130 Вт. Стильная подсветка устройства охлаждения (кулер) COOLER MASTER Hyper 212 LED станет приятным дополнением для системных блоков с прозрачными стенками. Скромный уровень энергопотребления при максимально продуктивной работе позволит вам сэкономить без вреда для вашего компьютера.
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Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 LED Turbo ARGB (RR-212TK-18PA-R1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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