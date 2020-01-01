Эхолоты для рыбалки

Эхолот — важный помощник рыболова, инструмент, помогающий быстро освоиться в незнакомой акватории. Это - полезное приспособление для поиска скоплений рыбы, перепадов глубины, береговых и русловых бровок, глубоких ям или подводных возвышенностей, а также любых мест, где может обитать рыба. Данное устройство даст возможность наблюдать за повадками и поведением рыб в зависимости от таких факторов, как сезон, погодные условия и прочие, также покажет максимально достоверную картину текущий ситуации на водоеме.

Принцип работы эхолотов

Прибор направляет в толщу воды узконаправленный ультразвуковой импульс, который возвращается отраженным от разных объектов. Такими объектами выступают как обычные предметы и элементы рельефа дана, так и рыба. Поступившая информация обрабатывается процессором с выводом результатов на экран.

Как выбрать эхолот

Грамотно подобрать устройство поможет четкое представление том, какие функции от него требуются, а также способ рыбалки. Различные модели устроены по-разному. Поэтому береговой эхолот не подойдет для рыбной ловли с лодки. В продаже имеются универсальные приборы, но их минусом является достаточно высокая стоимость. Следовательно, технические характеристики и конструкция — то, на что следует обращать особое внимание.

Главная роль в работе эхолота отведена передатчику и преобразователю. Тем, кто собирается рыбачить с лодки, подойдет устройство с максимально мощным передатчиком и низкочастотным преобразователем, так как низкочастотность влияет на глубину сканирования. Для ловли рыбы с берега эти факторы несущественны, и покупка прибора с указанными параметрами не принесет особой пользы.

Разрешение дисплея и возможность его подсветки в темное время суток — еще один важный критерий выбора рыбопоискового оборудования. Конечно, высокое разрешение обеспечивает ясное и четкое изображение. Однако и при меньших показателях видимость бывает вполне приличной. Что касается подсветки экрана, то данная опция понадобится скорее всего лишь любителям ночной рыбалки. Одним словом, в выборе эхолота многое зависит и от личных предпочтений.

Сколько стоит эхолот для рыбалки

Практически все модели эхолотов обладают рядом обязательных функций: возможностью определения глубины, плотности дна, отображения рельефа дна на мониторе, указание на присутствие рыбы, глубины ее месторасположения и примерных размерах. Также рыболов может подробно рассмотреть любой заинтересовавший сегмент водного пространства, воспользовавшись функцией увеличения изображения. Таким образом, цена эхолота определяется индивидуальными характеристиками каждой модели.

Каталог эхолотов от интернет-магазина КотоФото

В каталоге онлайн-гипермаркета КотоФото представлены эхолоты различных ценовых категорий.

Бюджетный сегмент

Дешевые эхолоты для рыбалки оснащены одним зондирующим лучом с рабочим интервалом 9-24 градуса. Они обладают предельно простым устройством, не предусматривающим дополнительные функции. Такие эхолоты хороши для обнаружения ям, гряд, перекатов, изучения донного ландшафта над пройденным участком. Но из-за ограниченного радиуса действия луча такие приборы не дадут хороших результатов при поиске рыбы. К примеру, ширина луча 9-градусного эхолота на глубине 10 метров не превышает 1,6 метров, у 24-градусного эхолота — не более 4,3 метра.

Модели средней ценовой категории

Средний ценовой сегмент представлен 2-лучевыми эхолотами, а также 3-лучевыми. Увеличение количества зондирующих лучей сказывается на увеличении угла обзора до 45-90 градусов. На 10-метровой глубине прибор с лучом в 45 градусов обследует дно в радиусе 8,5 метров, а с лучом в 90 градусов — в радиусе 20 метров. Набор встроенных опций может быть расширен путем подключения датчиков бокового обзора, температуры и скорости.

С помощью дополнительных датчиков можно сканировать толщу воды в радиусе 50 метров, а также измерять скорость и пройденный путь.

Модели данной категории являются «золотой серединой» по соотношению «цена-качество». Обладая всеми функциями бюджетных устройств, они превосходно подходят для успешного поиска рыбы.

Модели для профессионалов

Среди дорогих моделей следует отметить трехмерные эхолоты. С их помощью можно увидеть объемную «картинку» расположения и конфигурацию глубоководных объектов и донный рельеф, определить точную локацию рыбы. Аппараты оснащаются температурными и скоростными сенсорами; последние помогают определить удаленность пройденных объектов. Еще одна особенность — жидкокристаллический экран значительной величины.

Отдельную группу в данной ценовой категории представляют впередсмотрящие эхолоты, еще мало распространенные среди рыбаков. Они «просвечивают» толщу воды на промежутке до 360 м впереди судна. У стандартного эхолота зондирующий луч наведен строго вниз, а картинка на экран обычно поступает с небольшой временной задержкой. В результате можно досконально рассмотреть донный рельеф, проплывающую рыбу, камни и различные объекты на пути, причем информация обновляется в режиме реального времени.

Выводы:

С задачей изучения топографии дна и фиксирования глубины справится простой малобюджетный эхолот;

Для рыборазведки и тщательного обследования дна подойдет эхолот средней стоимости с шириной луча от 50 градусов;

Если для рыбалки используется лодка или катер, то очень полезными окажутся впередсмотрящие эхолоты. Они помогут избежать столкновения с подводными и плавающими объектами, а подробной обзор дна и богатый улов будут гарантированы.

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