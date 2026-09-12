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Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3)

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Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3) - фото 1
Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3) - фото 2
Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3) - фото 3
Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3) - фото 4
Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3) - фото 5
Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3) - фото 6
Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3) - фото 7
Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3) - фото 8
Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3) - фото 1
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3) - фото 2
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3) - фото 3
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3) - фото 4
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3) - фото 5
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3) - фото 6
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3) - фото 7
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3) - фото 8
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661592
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
31.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, г.
100

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3)

Кулер для процессора ID-COOLING IS-50X V3 отличается широкой совместимостью и рассеиваемой мощностью до 130 Вт. Он обладает горизонтально-башенной конструкцией с алюминиевым радиатором и 5 тепловыми трубками, которые обеспечивают стабильное отведение тепла от процессора. Обдув осуществляется одним вентилятором с диаметром 120 мм и скоростью вращения крыльчатки до 2000 об/мин. Скорость вращения настраивается автоматически в зависимости от производительности и нагрузки. Гидродинамический подшипник гарантирует стабильную работу кулера ID-COOLING IS-50X V3 и низкий уровень шума в пределах 31.2 дБ.

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling IS-50X-V3 (IS-50X-V3)




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
31.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING IS-50X V3 отличается широкой совместимостью и рассеиваемой мощностью до 130 Вт. Он обладает горизонтально-башенной конструкцией с алюминиевым радиатором и 5 тепловыми трубками, которые обеспечивают стабильное отведение тепла от процессора. Обдув осуществляется одним вентилятором с диаметром 120 мм и скоростью вращения крыльчатки до 2000 об/мин. Скорость вращения настраивается автоматически в зависимости от производительности и нагрузки. Гидродинамический подшипник гарантирует стабильную работу кулера ID-COOLING IS-50X V3 и низкий уровень шума в пределах 31.2 дБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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